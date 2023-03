Fallulykke Sandnes

Politiet og helse er på vei til Folkvordveien i Sandnes der det har vært en fallulykke. Ei jente har falt ca. 2.5 meter. Skadeomfanget er ukjent, men hun er våken. Jenta er i slutten av tenårene, og ble skadet under arbeid på et hus under oppføring. Hun blir tatt med til sykehuset.