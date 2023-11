Etter fylkesutvalget: – Green Mountain har en fot i døra

I fylkesutvalget i ettermiddag ble datasenterplanene på Kalberg tatt opp.

H, Frp og Krf sikret flertall for et forslag som åpner for å dele opp reguleringen av området.

– Dette gir planen om et datasenter nytt håp i et forsøk på å gå inn bakdøra med å dele opp reguleringen, sier gruppeleder i Rogaland Senterparti, Hanne Marte Vatnaland.

Dette sier hun betyr at man slipper å gå en del runder med demokratiske prosesser. Det fungerer altså som en snarvei for å få fortgang i prosessen.

– Det mener vi er forferdelig uheldig i en sak som dette som har vært så kontroversiell i Rogaland. Green Mountain har en fot i døra, sier Vatnaland.

Tidlig i oktober ble det kjent at et av de 20 største teknologiselskapene i verden ville etablere et datasenter på Kalberg i Time. Green Mountain, som skal bygge senteret, leverte en dispensasjonssøknad til kommunen.

Dette blir kjent etter at planene om datasenteret på Kalberg muligens kan ryke fordi søknaden mangler dokumenter.

Nå er det altså ikke like sikkert hva som kommer til å skje.

– Dette gir grunn til bekymring, sier gruppeleder Vatnaland.