Ein mann frakta til sjukehus etter valdshending

Fleire politipatruljar har rykka ut til ei adresse i Haugesund etter melding om at ein mann skal ha blitt utsett for vald. Mannen er nå frakta til sjukehus med ukjent skadeomfang, skriv politiet på Twitter. – Politiet jobbar med å få oversikt over hendinga og dei involverte personane, seier operasjonsleiar i Sør-Vest politidistrikt, Olaug Bjørnsen.