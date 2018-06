Dømt for voldtekt av stedatter

En mann (35) er i Jæren tingrett dømt til 13 års fengsel for å ha voldtatt stedatteren gjentatte ganger over lang tid. Flere voldtekter ble filmet, skriver Aftenbladet. Mannen er også dømt for å ha tatt seksualiserte bilder av datterens to venninner.