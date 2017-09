Hun vil revolusjonere Kommune-Norge

– Dette blir en helt ny måte for kommunene å snakke med innbyggerne på, mener gründer i Boost AI, Henry Vaage Iversen.

Når kommer søppelbilen og tømmer det blå bosset? Hvor er det ledig barnehageplass? Hva er rehabilitering? Kan alle bygge bod i hagen? Er det ledig stilling som lærer i kommunen?

Dette er noen av flere tusen spørsmål den nye virtuelle roboten «Kari» kan gi svar på. Torsdag presenterer utviklerne i Boost AI kommuneroboten for første gang under Nordic Edge-konferansen i Stavanger. Roboten er utviklet i samarbeid med selskapet Sem & Stenersen Prokom.

– Dette er en fantastisk mulighet for kommunene til å ta i bruk verdensledende teknologi på virtuelle roboter, som bidrar til at de kan gjøre informasjon tilgjengelig for innbyggerne.

Robot-trener Erik Børsheim (t.h) viser Boost AI-gründer Henry Vaage Iversen hvordan innbyggere i landets kommuner kan kommunisere med roboten via en chat. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

Målet med den nye roboten er å knytte kommunene og innbyggerne enda tettere sammen, blant annet skal «Kari» gi innbyggere umiddelbar tilgang til informasjon uten å ringe, sende e-post eller søke opp informasjonen selv.

– Utfordringen til kommunene er å komme gjennom den massive informasjonsflyten vi lever i. Det løser du med denne roboten. Innbyggerne kan være venn med «Kari» på Facebook, og hun kan fortelle deg i chatten om forestående aktiviteter, eksemplifiserer gründeren.

Pilotprosjekt i Sandefjord

Gjennom et pilotprosjekt skal roboten testes ut i Sandefjord kommune de neste månedene, før den gjøres tilgjengelig for resten av Kommune-Norge.

– Vi ønsker å være tidlig ute med satsingen på digitalisering. Dette er et veldig spennende prosjekt, mener IT-sjef i Sandefjord kommune, Sondre Andersen.

I første omgang skal roboten være en servicemedarbeider, men etter hvert er målet at kommunen skal ha en nettside fri for navigasjon.

Selv med flere skrivefeil i spørsmålet, så fanger «Kari» opp hva som blir spurt om. Foto: Boost AI

– Dette kan bli utviklet stort over tid. Nå er vi veldig spent på den første fasen, for å se hvordan teknologien fungerer og brukerne reagerer, sier Andersen

Vekker interesse

– Det skal ikke være så mange måneder til innbyggerne i Rogaland eller resten av Norge kan teste roboten, legger Vaage Iversen til.

Også i Boost AIs hjemkommune, Stavanger, har roboten vakt oppsikt. Der ønsker de også være tidlig ute når det gjelder digitalisering av kommunale oppgaver.

– Dette er ikke en fysisk robot som du ser på film, men et dataprogram som skal hjelpe oss å gjøre oppgaver som mennesker gjør i dag. Nå er vi kommet så langt i vår kommune at vi prøver å bruke teknologien på en smartere måte, sier kommunestyrepolitiker i Stavanger, Jan Erik Søndeland (V).

– Slik skal vi bruke mindre tid på de gjentagende oppgavene og bruke mer tankekraft på de vanskelige tingene, legger han til.

Teknologi-eventyr fra Stavanger

Den nye roboten er starten på enda et teknologi-eventyr for det Stavanger-baserte selskapet Boost AI. På litt over ett år har selskapet vokst fra tre til 50 ansatte, med god hjelp fra roboten «James» som server flere store selskaper innen bank- og finansbransjen i Norden.

Samtidig som roboten «Kari» lanseres jobber selskapet med konkrete avtaler for roboten «James» i Storbritannia og Sør-Amerika.

– Våre algoritmer gjør teknologien unik. Språkforståelsen til våre roboter er ekstremt robust, og de forstår spørsmål uavhengig av dialekt og feilstavinger. I tillegg kan vi fôre roboten med så mange spørsmål vi ønsker, sier Vaage Iversen i Boost AI.

Selger ikke selskapet

Det har ført til konkret interesse for å kjøpe selskapet, både i inn- og utland. Blant annet fra USA.

– Vi ønsker ikke å selge selskapet nå, men vil heller bygge det heftigste tech-eventyret Norge har sett. Målet er at Boost AI skal bli et globalt selskap.