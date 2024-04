Buss kjørte av veien i Vindafjord

Klokken 13.36 fikk politiet melding om en buss som har kjørt av veien på E139 like nord for Knapphus. Da de kom til stedet fant de ut at bussjåføren, en mann i 60-årene, trolig hadde sovnet bak rattet. Bussen fraktet turister, og ingen av de involverte er skadet, men det er materielle skader på bussen. Sjåførens ble fratatt førerkortet etter hendelsen.