Brann i bolig i Egersund

Nødetatene har vært på plass i Egersund etter melding om en brann i en bolig i Rygleveien. Det har vært en mindre brann på et kjøkken. Beboerne er ute av huset og kjøres legevakt for sjekk. Brannvesenet har kontroll på brannen, og politiet er på stedet for å gjennomføre undersøkelser og avhør.