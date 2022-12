Bønder fortviler over endring i strømstøtte

– Første reaksjon var at vi ble målløse og sjokkert. Vi ble lovet av fremtredende personer i regjeringspartiene at dette skulle vi få ha til sommer. Vi er veldig skuffet.

Det sier bonde Sigmund Rangen. Han har opp mot 1 million kroner i økte kostnader på gården sin på grunn av høye strømpriser.

Rangen trodde han skulle få samme strømstøtte som han har fått siden september gjennom de kalde vintermånedene.

Bonde Sigmund Rangen prøver å holde kostnadene på gården nede etter beste evne. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Over nyttår blir det derimot mindre å hente for bøndene som driver stort.

Fram til september var taket på 20.000 kWt i strømstøtte til bøndene. Senterpartiet økte støtten til 60.000 kWt, som skulle vare fram til nyttår.

Men etter enighet om strømstøtteordningen i revidert statsbudsjett, senkes taket på strømstøtte til 20.000 kWt.

Alt over 20.000 kWt er dermed fullpris.

I august hadde bonden nesten 90.000 kroner i ekstrakostnader knyttet til strøm.

Nå frykter han at januar og februar gir fem til ti blå grader utendørs. Samtidig som grisene hans trenger mellom 20 og 25 grader inne.

– Vi kan ikke spare strøm. Vi er avhengige av at dyrene har det godt. Det vil bety at hele overskuddet forsvinner, og vi må muligens låne penger for å drive gård. Det blir helt feil, sier Rangen.

– Skuffelsen må utsettes

Håkon Varhaug som er bondelagsleder på Varhaug sier at dette rammer bøndene som produserer stort.

For eksempel bønder med kombinasjonsbruk med både grønnsaker og dyr.

Bondelagsleder Håkon Varhaug etterlyser forutsigbarhet til bøndene. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– I verste fall må de redusere matproduksjonen. Klarer de å holde kjølen i gang, eller må de skru den av? Vi vet ikke. Usikkerheten er veldig stor, og det er det siste vi trenger, sier han.

Ifølge Varhaug har stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) skriftlig garantert at de skulle få beholde støtten på 60.000 kWt frem til juli 2023.

Pollestad sier at han forstår hvorfor dette er viktig for bøndene.

– Det var derfor vi fikk på plass den økte grensen for landbruk. Jeg skal ikke love noe, men vi jobber enda og jeg håper vi kan få til en løsning, sier han.

Pollestad innrømmer at han kan ha vært noe utydelig rundt hvorvidt bøndene skulle få beholde strømstøtten ut på nyåret.

Geir Pollestad mener bøndene må utsette skuffelsen til nyåret. Foto: Odin Omland / NRK

– Hvis vi kommer til 1. januar og den går ned til 20.000 kWt skal jeg legge meg så flat som bare det, men inntil videre bretter vi opp ermene og jobber for å finne en løsning.

Han sier at skuffelsen må utsettes.

– Hvis vi ikke klarer det, forstår jeg fullt ut skuffelsen.

Landbruket etterlyser forutsigbarhet

Svein Høyland (Sp) er varaordfører i Hå kommune. Han er misfornøyd med løsningen.

– Dette var noe vi drev mye med og ga tydelige beskjeder om flere ganger i høst, og det var en enorm lettelse da vi fikk beskjeden om et nytt tak på 60.000 kilowattimer. Da var håpet at det skulle være forutsigbart hele sesongen. Det er skuffende når man tror noe er i orden, men så snur det, sier han.

Da nyheten om at taket for strømstøtte til landbruket skulle tilbake til 20.000 kilowattimer, ga Høyland beskjed umiddelbart.

– Jeg ringte Geir Pollestad for å drøfte det med han, og for å gi uttrykk på at vi må finne en løsning på dette, sier Varhaug.

Han peker på at landbruket etterlyser forutsigbarhet.

– Det er matproduksjon, og det er uhyre viktig. Vi har visst at taket på 60.000 kWt på papiret skulle gjelde til nyttår. Men vi har fått inntrykk av at det bare var en formalitet, og at det skulle fortsette å være på det nivået ut sesongen.