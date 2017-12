Bohinen en av fire kandidater

Lars Bohinen er en av fire aktuelle kandidater som Viking Fotballklubb nå vurderer som ny trener. Styreleder i Viking fotball A/S Stig Christiansen bekrefter overfor NRK at det er Bohinen, to andre norske, og en engelsk trener som er med på listen. Christiansen håper nå på en rask løsning.