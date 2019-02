Bergingsbil har vore ein fare i fleire år – nå kan sjåføren bli utvist

– Han er ein fare for samfunnet og tryggleiken på vegane. Derfor ber me UDI om å fatta eit vedtak om utvising. Me håper dei avgjer saka i dag eller i morgon, seier Pål Gjil i utlendingsseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Mannen han snakkar om er frå Estland, og har drive eit bilbergingsfirma. Firmaet har operert i Noreg i fleire år.

Fleire gonger har han blitt stoppa i trafikkontroll med ein spesialbil som har vore til fare for trafikken. Samstundes har han vist liten vilje til å retta feil og betala bøter.

Betaler ikkje bøter

Dokument NRK har fått frå Vegvesenet er oppsiktsvekkande, og viser litt av omfanget. Dei siste tre åra har estlendaren mellom anna fått køyreforbod heile seks gonger.

Feil i åtte av ni kontrollar Ekspandér faktaboks Januar 2016, Taraldrud – mangla prov på yrkessjåførkompetanse, fekk køyreforbod for brot på kabotasjereglane i yrkestransportlova og skriftleg åtvaring for brot på kviletidsreglane.

– mangla prov på yrkessjåførkompetanse, fekk køyreforbod for brot på kabotasjereglane i yrkestransportlova og skriftleg åtvaring for brot på kviletidsreglane. November 2016, Notodden – køyreforbod for å transportera eit havarert køyretøy som var lengre enn det som er lovleg, hengaren mangla ABS-bremser, køyretøya var ikkje i forsvarleg stand og var direkte farlege for andre trafikantar.

– køyreforbod for å transportera eit havarert køyretøy som var lengre enn det som er lovleg, hengaren mangla ABS-bremser, køyretøya var ikkje i forsvarleg stand og var direkte farlege for andre trafikantar. Mars 2018, Trofors – køyreforbod for slitne dekk og overlastgebyr.

– køyreforbod for slitne dekk og overlastgebyr. Mars 2018, Magnormoen – køyreforbod for slitne dekk, køyrde på vinterføre utan å koma kravet om dekkskifte i møte, meld til politiet for ulovleg kabotasje og sjåfør meldt til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglane.

– køyreforbod for slitne dekk, køyrde på vinterføre utan å koma kravet om dekkskifte i møte, meld til politiet for ulovleg kabotasje og sjåfør meldt til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglane. Mars 2018, Arendal – skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane.

– skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane. April 2018, Ørje – gebyr og køyreforbod på grunn av vekt.

– gebyr og køyreforbod på grunn av vekt. April 2018, Håbakken – køyreforbod for køyring med tilhengar utan ABS-bremser.

– køyreforbod for køyring med tilhengar utan ABS-bremser. Februar 2019, Støkken – ingen merknadar.

– ingen merknadar. Februar 2019, Krossmoen – meld til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglar, køyreforbod på grunn av feil på bremsesystem og ulovleg folie i vindaugo. (Kjelde: Statens vegvesen sitt arkiv tilbake til 20. januar 2016)

Sist gong mannen blei stoppa var i Eigersund sist veke.

Her blei han meld til politiet for feil på bremsesystemet, ulovleg folie på siderutene og alvorlege brot på kviletidsreglane.

Dette bilde er frå den siste kontrollen spesialbilen frå Estland blei stoppa i. Sjåføren køyrde frå kontrollstasjonen utan å fiksa opp i feila som gav han køyreforbod. Foto: Vegvesenet

Han fekk ikkje køyra vidare før han hadde kvilt og retta feila. Men då Vegvesenet pakka saman på kontrollplassen Krossmoen, gjekk det ikkje lang tid før estlendaren var på vegen igjen.

Vegvesenet fekk tips om dette, og kontakta politiet. Dagen etter, torsdag, blei mannen tatt i Haugesund. Nå ønsker politiet å utvisa han.

– Her er det inga tvil. Me vil ha utvising, ikkje bortvising. Dersom han blir vist bort, kan han berre snu når han kjem heim til Estland, og halda fram som han har heldt på lenge nå, seier Gjil i politiet.

Ein del av saka politiet har sendt til UDI går også på at han ikkje har betalt førelegga han tidlegare har fått. Samla er dei på 30.000 kroner. Gebyret han fekk sist veke, på 10.000 kroner, kjem i tillegg.

Dette blei lagt ut på Vegvesenet si Facebook-side etter at den aktuelle bilen blei tatt i kontroll på Magnormoen i Hedmark i mars i fjor. Sjåføren fekk mellom anna køyreforbod for slitne dekk, og han blei meldt til politiet for ulovleg kabotasje og brot på køyre- og kviletidsreglane. Foto: Bilde frå Vegvesenet si facebookside

Vil ikkje snakka med media

Lasse Andre Malmin jobbar i Falck, og seier at fleire i bilbergingsbransjen er letta over at politiet ser alvorleg på saka.

– Me har kjent firmaet i fleire år. Hadde han vore seriøs, hadde me ikkje hatt noko imot han, men måten han har operert på kan gi heile bransjen eit dårleg rykte.

Mannen frå Estland var fredag i politiavhøyr, og sit nå i Haugesund fengsel. Han ønsker ikkje å snakka med NRK, og har ennå ikkje fått utnemnt ein advokat.

Han skal få advokat før UDI eventuelt fattar vedtak om utvising, opplyser politiet.

Firmaet har hatt utanlandsk løyve for spesialbilen, men høyrer ikkje til nokon av dei norske bergingsselskapa. Oppdraga har ofte vore å frakta store, havarerte køyretøy ut av landet.