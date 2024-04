Regjeringen varsler flere grep for å få ned dødstallene i trafikken:

Inndra kjøretøy fra råkjørere

Strengere mobilregler

Flere kontroller

Mulig forbud mot varsling av kontroller

Men, mange nordmenn betaler for varsling av trafikkontroller. Selskapet Safedrive alene har over 100 000 brukere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil ha slutt på slike tjenester, da han deltok på en politikontroll denne uka:

– Disse kontrollene er trafikkforebyggende. Det å skulle ha en ordning som gjør at man unnslipper det, gir ingen mening.

Unndrar seg kontroll

Kontroll: Skjermbilde fra Safedrives reklamefilm for sin varslingstjeneste.

Utrykningspolitiet kontroller flere hundre tusen sjåfører hvert år. UP-sjefen sier de automatiske varslingene, gjør jobben deres vanskeligere:

– For det første har vi en mistanke om de som skaffer seg sånne er de som ønsker å unngå politikontroller. For det andre så er det et element av urettferdighet i det. Det skal være likhet for loven.

Sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud er kritisk til varsling av kontroller. Foto: Knut Are Tornås

Mener varslingene er bra

Fremskrittspartiets Morten Stordalen mener tvert imot at varslingene er bra for trafikksikkerheten:

– Disse varslingene varsler jo om noe som Statens vegvesen selv ikke klarer. Det er om det er dyr i veibanen eller om det er kjøretøy som står i veibanen.

Morten Stordalen er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og mener varsling er bra.

Samtidig mener han det ikke er noe som tyder på at sjåfører som har slik varslingsteknologi, er noe farligere i trafikken.

Regjeringens grep for tryggere veier Ekspander/minimer faktaboks Gjøre det enklere å inndra kjøretøy ved svært grove hastighetsovertredelser

Vurdere forbud mot tjenester som varsler om kontroller fra politi og vegvesenet

Skjerpe regelverket for mobiltelefonbruk i bil

Forsterke innsatsen innen kontroll og håndheving

Øke bruken av automatisk trafikkontroll

Øke kampanjevirksomheten for å påvirke trafikantene Kilde: Nasjonal transportplan

Regjeringen har varslet om det mulige forbudet i Nasjonal transportplan. I et høringssvar til Stortinget argumenterer Safedrive for at tjenesten de leverer, gir økt trafikksikkerhet:

– Veldig mange av våre brukere sier selv at de kjører mer lovlig, og blir mer oppmerksomme på egen fart og kjøring når de får påminnelse om dyr, hindringer og kontroller.

Langt unna nullvisjonen

UP gjennomfører fart og promillekontroll i Sandvika denne uka Foto: Knut Are Tornås

Null drepte i trafikken.

Det er det ambisiøse målet politikerne har satt og som skal nås innen 2050. Allerede i 2030 skal det maks være 50 drepte hvert år. I fjor ble 113 mennesker drept i Norge. Etter en dupp under pandemien, har dødstallene økt de siste to åra.

Også tidligere har forbud mot varsling av trafikkontroller vært diskutert.

Regjerigen har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå konkrete innstramminger i regelverket for å forby slike varslingstjenester. Én av oppgavene er å vurdere rettsgrunnlaget for et slikt forbud.

Når og om det kommer et forbud, er fortsatt usikkert.