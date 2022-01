Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var mest egoisme. Jeg tenkte mer på meg selv enn på andre.

Det er rolig i vaksinehallen i Stavanger Forum. På en stol midt i lokalet sitter en mann som akkurat har tatt sin andre dose. Han er omtrent midt inne i sine 20 tilmålte minutter på stolen.

Benjamin Winther er en av mange som den siste måneden har snudd etter å ha vært motstander av vaksinen.

Siden 15. desember har over 22.000 personer i landet tatt første dose.

– For meg handlet det om alle historiene som florerte. Du vet ikke helt hva som er sant. Så det var vel med på å gi meg en unnskyldning for å ikke ta den, sier han.

Betennelse i hjertepose- og hjertemuskel er en sjelden bivirkning av vaksinen. Winther mener han hørte for mye på historier om folk som fikk problemer med hjertet.

Nå er han glad for at han har ombestemt seg.

– Jeg så at jeg ikke fikk de samme mulighetene som før. Jeg ville besøke foreldrene mine, og min bror har fått en liten jente. Jeg har ikke lyst til å smitte de. Og så jobber jeg i et kontorlandskap, og jeg vil at de skal være trygge, sier han.

Her får Winther sin andre dose. Han tar gjerne en til om det skulle være nødvendig. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ny topp i antall innleggelser

Per tirsdag var 92,6 prosent av alle nordmenn over 18 år vaksinert med minst én dose.

Men fremdeles er altså 7,4 prosent av befolkningen uvaksinerte. Disse prosentene står ifølge FHI for 70 prosent av koronainnleggelsene ved norske sykehus.

Ved Stavanger universitetssjukehus er det en ny topp onsdag. 29 personer er innlagt med korona. Syv av disse ligger på respirator.

Sykehuset ba tirsdag innstendig om at folk måtte ta vaksinen.

– Det er ikke noe særlig å ligge på respirator på intensiven, sa avdelingssjef for intensiven, Wendy Tønnessen på en pressekonferanse.

Det er onsdag 29 innlagte ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Vil ikke tvinge andre til det samme

Sykehusdirektøren fryktet for driften av sykehuset om ikke tallet på innleggelser begynte å gå ned. Allerede utsettes flere operasjoner.

Selv om Winther har snudd, kjenner han mange som har ventet, og som fortsatt venter.

– For meg har dette vært et riktig valg. Men jeg vil aldri tvinge noen til å ta et valg de ikke vil ta selv. Jeg forteller at jeg vil gjøre det, og om mine grunner til det. Om det kan hjelpe noen til å ombestemme seg er det veldig bra, sier han.

– Det er ikke så enkelt som å bare ta en sprøyte

En som fortsatt venter, er Silje Molvær. Hun er ikke vaksinemotstander, men føler seg utrygg på de koronavaksinene som finnes.

– Jeg er for at vi må vite litt mer om de vaksinene vi skal ta. Selv om jeg er fullstendig klar over at vaksinen blir solgt inn som redningen for å komme oss ut av pandemien, er det ikke så lett at det bare er å ta en sprøyte og så er det over, sier hun.

Molvær er klar på at hun ikke kommer til å snu med det første, og forklarer at det er tøft å stå i slike meninger.

– Jeg har mange venner og bekjente som mener jeg er gal, lite dugnadsvillig og oppfører meg ufyselig. De har ikke noe til overs for det jeg bedriver, sier hun.

Noen av disse vennene og bekjente har hun mistet. Men nye har kommet til.

– Og jeg er heldig som blir invitert på julefeiring og får dele tid med venner og familie likevel. De er vaksinerte, og jeg er frisk. Det er ingen grunn til å frykte hverandre, sier hun.

Silje Molvær kaller seg ikke vaksinemotstander, men mener vi trenger mer kunnskap om vaksinen før vi tar den. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Vil ha flere sider belyst

Men selv om Molvær ikke vil ta vaksinen i dag, kan det være at hun ombestemmer seg i fremtiden.

– Jeg er ikke født med monopol på vettet. Det er ikke sikkert at jeg har rett i noe av det jeg sier. Om jeg tar feil, skal jeg beklage det i all offentlighet, sier hun.

– Jeg hadde kanskje håpet at det kom litt flere sider av en sak, og jeg tror det er nyttig om folk får muligheten til å forholde seg til alternativ informasjon, slik at du kan legge det på vektskåla og ta et veloverveid valg.