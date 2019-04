Avhører to menn for hammer-vold

Politiet avhører to menn i begynnelsen av 20-årene som er siktet for å ha slått en jevnaldrende mann med hammer i hodet. Volden skal ha skjedd på Jørpeland sent søndag kveld. – Vi vil ta stilling til fengsling etter avhørene, sier politiadvokat Fride Sem Langfeldt.