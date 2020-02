Avhør etter fallulykke i Egersund

Arbeidet ved et vannbehandlingsanlegg i Egersund er midlertidig stanset, etter at en mann i 20-årene falt fem-seks meter. – Vi blir på stedet for å gjennomføre avhør og å foreta andre undersøkelser som kan belyse hendelsesforløpet, melder politiet.