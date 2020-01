Arbeidsulykke ved Hydro Aluminium

En person er skadd i en fallulykke ved Hydro Aluminium på Karmøy. Personen jobba i et tårn rundt ti meter over bakken. Vedkommende falt rundt én meter inne i tårnet. Politiet melder at det jobbes med å få personen ned. Vedkommende skal være bevisst.