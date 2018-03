Anker overgrepsdom til Høyesterett

– Grunnen til at vi anker er fordi vi mener lagmannsretten har foretatt en uriktig bevisvurdering når de har lagt til grunn at klienten min har gjort noe galt mot datteren sin.

Thomas Randby er forsvarer for mannen i 40-årene som ble dømt til å betale datteren 250.000 kroner i erstatning.

NRK fortalte i januar historien om pappa Jan og datteren Victoria. Jan ble først dømt til ni års fengsel for å ha voldtatt dattera. Så ble han frikjent av juryen i lagmannsretten. Behandlingen jenta hadde fått hos barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Haugesund fikk kraftig kritikk i retten.

Men saken hadde en vending til:

Selv om Jan ble strafferettslig frikjent, ble han dømt til å betale erstatning.

– Vi mener lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil som gjør at erstatningsdommen må oppheves. Feilene gjelder særlig to ting: mangelfulle domsgrunner og at lagmannsretten har tatt inn vesentlige deler av tingrettens beviser, sier Randby.

– Tingretten straffedømte jo min klient, og da blir det feil å ta inn premisser av noen særlig betydning derfra.

Derfor er dommen anket til Høyesterett.

Stiller spørsmål

Fagdommerne i lagmannsretten kom frem til at det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at Jan har forgrepet seg på datteren.

Klar sannsynlighetsovervekt er ikke nok til fengsel. Men det er nok til erstatning i norsk rett.

I dommen kommer det også frem at Jan er helt frikjent for noen av forholdene. Mens for noen er han dømt til erstatning. Strafferettslig er han helt frikjent.

«Det fremgår ikke noe sted hvorfor lagmannsretten har kommet til de ulike bevisresultater» skriver advokat Randby i anken.

«Dommen har springende punkter som skriker etter en nærmere forklaring».

– Svekker frifinnelse

I anken viser forsvareren også til kritikken norsk rett har fått tidligere. Frifinner man noen først og så dømmer dem til erstatning, svekker det frifinnelsen. Man blir frikjent og dømt for samme forhold. Det vises til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Min klient ble veldig lettet da han ble frifunnet i straffesaken i desember. Han ble nærmest slått i bakken da han senere mottok en erstatningsdom. Han vet ikke om han skal anse seg frifunnet eller dømt. Situasjonen er veldig vanskelig, sier Randby.

Forsvareren forklarer at nå vil partene vi mulighet til å sende inn skriftlige innspill til Høyesterett og så vil Høyesterett ta stilling til om anken skal slippes inn eller ikke.

Jentas bistandsadvokat, Elisabeth Rød, mener at det var riktig at mannen ble dømt til å betale erstatning.

– Fornærmede ønsket at det ikke kom en anke, og ønsket å bli ferdig med saken. Nå har vi fått anken, og vil komme med et tilsvar innen fristen, sier hun.