– Det var truleg peparspray eller cs-gass på boks som blei kasta inn i tredje etasje på uteplassen Alf og Wærner i Stavanger i natt, det fortel operasjonsleiar i Sør-Vest politidistrikt, Brit Randulf.

Dei fekk melding om det som blei karakterisert som ei røykbombe klokka 02.30 natt til laurdag. Det var dørvaktene som varsla politiet.

Fleire til legevakt

Ambulanse, brannvesen og politi rykka ut. Meir enn 200 personar måtte evakuerast og sju blei sendt til legevakt.

Randulf seier at gassen er ufarleg, men svært ubehageleg å pusta inn.

Politiet har ikkje lukkast med å finna gjenstanden, og dei har førebels ingen mistenkte i saka, som nå blir etterforska vidare ved Stavanger politistasjon.

– Me ser alvorleg på saka. Dette er ein ubehageleg ting å bli utsett for i eit lokale som skal vera til glede. Plutseleg blir det ein veldig uavklart situasjon inne i lokalet, sa operasjonsleiar i politiet Kjetil Føyen til NRK like etter hendinga.

Dei som driv Alf & Werner bestemde seg for å stenga ned lokala etter hendinga.