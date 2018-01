Aktoratet ankar prøvelauslating

Påtalemakta ankar tingrettsdommen om at Gunn Merete Lode frå Bryne sin drapsmann, skal få sleppe ut av fengsel på prøve. Mannen blei dømd til 18 års fengsel og forvaring for 13 år sidan. Påtalemakta meiner at drapsmannen kan vera farleg på frifot. .