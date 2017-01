Advarer mot politikerforakt

Fersk olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener den politiske motstanden mot boring i Lofoten, Vesterålen og Senja fører til politikerforakt. – Småpartiene blokkerer for det flertallet ønsker, sa Søviknes på Solamøtet. – Det er viktig for framtiden for norsk oljenæring at vi åpner for konsekvensutredning.