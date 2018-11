«Overleverne»-Henriette har rørt mange med sin historie

– Det er rørende! Jeg blir veldig glad av responsen jeg har fått. Jeg har nesten ikke ord, sier Henriette Vasstrand.

Meldingene fra kjente og ukjente har blitt såpass mange at hun ikke har rukket å åpne alle. Hittil har ingen av dem vært negative.

– De fleste synes historien min er sterk. De sier at det er mye håp i den, og at den hjelper dem å sette sitt eget liv i perspektiv, sier Vasstrand.

Da Vasstrand var barn, opplevde hun at faren begikk selvmord. Trøsten fant hun i alkohol og rus. Livet ble tøft, og var blant annet preget av omsorgssvikt og overgrep.

Som 21-åring forsøkte hun å ta sitt eget liv. To uker senere ble Vasstrand påkjørt av en dobbeltdekker i London. Det skulle bli vendepunktet. Historien har samlet nådd 700.000 personer på TV, nett-TV og på NRK.no.

– Hensikten min med å være med i denne serien har vært å hjelpe andre ved å fortelle min historie. Det hjelper å høre at noen har opplevd noe lignende som meg.

Norgesmester i boksing

I april tidligere i år vant Vasstrand norgesmesterskapet i boksing. Målet om å bli norgesmester satte hun seg etter påkjørselen i London.

– På sykehuset måtte jeg finne noe som ga mening, og som hjalp meg å føle noe. Det var da jeg kunne begynne på jobben med å få kroppen til å fungere igjen, sier Vasstrand.

Surfingen og boksingen ble de arenaene der Vasstrand følte seg best.

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle gå 110 prosent inn for å bli verdensmester dersom jeg ble frisk. Jeg fikk en ny sjanse, og ble norgesmester.

Slik ser beinet til Vasstrand ut etter mange operasjoner. Skaden fikk hun da hun ble påkjørt av en dobbeltdekker i London. Foto: Stian Skjerping / NRK

Bibliotekar brast i gråt

Reaksjonene fra folk Vasstrand har møtt etter at historien hennes ble kjent, har vært forskjellige.

– Jeg møtte en bibliotekar som brast i gråt fordi dokumentaren har betydd så mye for henne. Det var veldig sterkt, og jeg ble helt paff.

I tillegg har flere ukjente folk stoppet henne på gaten.

– Når jeg har vært ute og jogget, har jeg opplevd at folk har snudd seg og stoppet for å si at de liker serien. Det setter jeg utrolig stor pris på, sier Vasstrand.

Den nye drømmen

I disse tider forbereder Vasstrand seg til flere eksamener i fag fra videregående. Når hun er ferdig med eksamenene, er hun ett steg nærmere drømmen om å bli politi.

– Hadde noen sagt at jeg kom til å bli politi når jeg blir eldre, hadde jeg ikke trodd dem. Jeg har bare hatt gode erfaringer med politi, og de har alltid hjulpet meg.

Dette er én av grunnene til at hun ønsker å jobbe i politiet selv. Aller helst vil hun jobbe med ungdom og rus.

– Jeg føler jeg kan bidra på en helt spesiell måte, fordi jeg har stått oppi det selv. Noen ting kan du ikke lese deg opp til, sier Vasstrand.