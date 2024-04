27 millioner til Frilager

Utstyrsentralen Frilager får 27 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB.

- Dette er helt fantastisk. Nå kan vi utvikle Frilager over hele landet og fortsette å legge til rette for at alle barn og unge skal få delta i samfunnet og ha mulighet til å være med på fritidsaktiviteter, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT som også er styreleder i Frilager ifølge en pressemelding.

Frilager er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Norges speiderforbund og Friluftsrådenes Landsforbund, med mål om å gjøre friluftsliv enkelt og tilgjengelig for alle. Frilager er en utleieportal av turutstyret til organisasjonene. Både organisasjoner, lag, skoler, bedrifter, foreninger og enkeltpersoner kan låne utstyr.

Foreløpig er Frilager etablert i Rogaland, men målet er at utstyrssentralen skal spre seg til hele landet.