18-åring anker Varhaug-dommen

Mannen som er dømt til forvaring i elleve år for drapet på Sunniva Ødegård på Varhaug i fjor sommer, anker dommen fra Jæren tingrett. – Vi mener at vilkårene for forvaring ikke er til stede, sier medforsvarer Alexander Steinsvåg til NRK.