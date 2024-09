Tommy Urhaug eller Cheng Ming-chih? Det var spørsmålet før finalen i S5-klassen i bordtennis i Paralympics tirsdag kveld.

Det hele endte opp med å bli en virkelig gullthriller, som først skulle avgjøres i det femte og siste settet.

Der var det Urhaug som hadde ledelsen innledningsvis, før Cheng Ming-chuh gradvis koblet grepet om settet etter tre strake poeng. Urhaug lå med det under 5-7, men så svarte han selv med fire strake poeng og gikk opp i en 9-7-ledelse.

Urhaug skaffet seg en matchball på stillingen 10-9. Den vant han etter en ellevill ballveksling og vant dermed gull i Paralympics.

– Det er mildt sagt fantastisk. Jeg er helt målløs. Det er en helt syk følelse. Jeg følte jeg slet hele kampen og kom ikke inn i det. Jeg hadde ikke helt troen, men klarte å kjempe på og får betalt på slutten der. Det er helt vanvittig, sier Urhaug til NRK.

– Vi hadde ikke troen på gull. Målet var semifinale, det visste jeg at jeg var god nok for. Jeg visste at alt kunne skje om jeg kom til en semifinale. Jeg er utrolig lettet og fornøyd nå, sier han.

Etter kampen satt han med hodet nede i håndkleet en periode, tilsynelatende rørt etter Paralympics-bragden.

– Jeg er litt rørt selv. Han slet hele tiden, men viste mental styrke mot slutten, sier NRKs ekspertkommentator Raymond Gonzales etter kampen.

Slo tilbake etter dårlig start

De to møttes også i finalen i en turnering i Spania i mars, hvor Urhaug måtte se seg slått.

Det var også mannen fra Taiwan som fikk den beste starten i tirsdagens finale. Det første settet endte med en overlegen 11-5-seier.

– Dette var den starten vi ikke håpet på. Her er det syv-åtte enkle feil fra Tommy. Han har ikke kommet i gang med sitt normalt sterke offensive spill, sa NRKs ekspertkommentator Raymond Gonzales.

I det andre settet så det ut til at Urhaug skulle slå knallhardt tilbake. Nordmannen vant de seks første poengene og skaffet seg dermed et klart overtak.

Der Urhaug gjorde feilene i det første settet, var det Cheng Ming-chih som gjorde feilene innledningsvis i andre sett. Men så snudde det og plutselig sto det 7-7.

Derfra og ut var det igjen Urhaug som fikk det til å stemme. Nordmannen vant de neste fire poengene og utlignet til 1-1 i sett.

Avgjørende sett

Det tredje settet var lenge jevnt. Urhaug ledet 7-6 underveis, men tapte så de neste fem poengene. Dermed tapte han settet, som gjorde at han måtte vinne det fjerde settet for å holde seg inne i gullkampen.

I fjerde sett var det igjen lenge jevnt. Da Urhaug gikk opp i ledelsen 6-5, tok den taiwanske spilleren timeout. Urhaug fortsatte å spille godt etter timeouten og vant til slutt settet 11-7.

Det gjorde at det hele skulle avgjøres i et femte og avgjørende sett, hvor Urhaug viste seg som den sterkeste.

24 år siden Paralympics-debuten

Allerede som 20-åring debuterte Tommy Urhaug i Paralympics, under lekene i Sydney i 2000, ett år etter karrierens to første EM-gull.

I årene som har fulgt har han stort sett vært i verdenstoppen i S5-klassen i bordtennis. Det første (av fire) VM-gull kom to år senere. I 2008 ble det bronse i Paralympics, mens gullet kom fire år senere.

Tommy Urhaug i Paralympics I individuell konkurranse: 2000 (Sydney): Slått ut i kvartfinalen.

2004 (Athen): Slått ut i kvartfinalen.

2008 (Beijing): Bronsemedalje.

2012: (London): Gull.

2016 (Rio de Janeiro): Tapte bronsefinalen.

2021 (Tokyo): Tapte kvartfinalen. Han deltok også i double i 2000, 2004 og 2008. I 2000 og 2004 var han med på å bli slått ut i kvartfinalen, mens han var med på å tape bronsefinalen i 2008.

Foruten EM-gull i 2013 og 2015, har det vært lengre mellom de store turneringsseirene etter Paralympics-seieren i London.

GULLGLIS: Slik så det ut da Urhaug vant Paralympics-gull i 2012. Foto: Jonas Ekstrømer / NTB scanpix

Men i årets Paralympics har Urhaug igjen vist seg fra sin beste side. Etter walkover i første runde, vant han kvartfinalen mot franske Nicolas Savant-Aire 3-1 i sett. I semifinalen mot tyrkiske Ali Öztürk var han suveren og vant 3-0 i sett.

Dermed var det bare Cheng Ming-chih fra Taiwan som kunne hindre gull for Urhaug, i finalen mandag kveld. Og det endte med norsk seier.