Alice Tai må ta pause underveis i intervjuet med NRK flere ganger. Den britiske stjernesvømmeren konkurrerer i Paris' mest høylytte arena, og det er knapt mulig å høre hverandre.

– Det er helt fantastisk her. Jeg var så klar til å konkurrere. «Oh my gosh!» roper hun til NRKs reporter i det to franske hjemmehåp tar siste vending i bassenget.

En av britenes store yndlinger må komme med en erkjennelse som sitter langt inne:

– I dag skulle jeg ønske at jeg var fransk. Det er galskap!

SVØMMESTJERNE: Alice Tai jubler i bassenget. Foto: AP

– Jeg har aldri angret

25 år gamle Tai kommer til Paris med høye ambisjoner. Og det er ikke så rart.

For åtte år siden i Rio de Janeiro, da hun fremdeles bare var tenåring, vant Tai både gull og bronse. Men siden den gang har mye forandret seg.

Mest merkbart: den ene foten hennes er borte.

Hun er født med klumpfot – eller pes equino varus som det heter på fagspråket. I januar 2022 tok hun det dramatiske valget, og amputerte den bort.

– Jeg har aldri angret. Det er det beste valget jeg noen gang har tatt, forteller Tai.

«Hva med å amputere?»

Før besøket på sykehuset inviterte hun venner og familie til en avskjedsfest med sin følgesvenn fra fødselen. Klumpfoten hadde vært med å ta gull i Paralympics, men nå var det på tide å si farvel.

Tai ble tvunget til å stå over Paralympics i Tokyo i 2021, noe som ble avgjørende for valget.

RIVALER: Alice Tai får en klem av Jessica Long. Foto: AP

– Jeg har brukt krykker nesten hele livet, og det skadet nervene i armene mine. Det gjorde at jeg måtte stå over forrige gang, foreller svømmeren.

Dessuten hadde klumpfoten verket i lang tid, og Tai var mer enn lei.

– Jeg kunne ikke fortsette å bruke krykker eller rullestol, så jeg snakket med legen min: «Hva med å amputere?». Jeg hadde vondt i foten, den fungerte ikke og gjorde det bare vanskeligere å være meg. Nå er jeg mye mer mobil og gladere, forteller svømmeren.

Opererte – satte verdensrekord

Gjennom dokumentaren «Amputating Alice» får seeren bli med på prosessen med å fjerne den vonde foten. Men hvordan påvirker det henne som svømmer å plutselig ha ett ben mindre?

I årene før operasjonen sanket Tai alt som var av VM-gull. Hun var blitt verdens desidert beste i sin klasse.

– Det tok en stund før jeg fikk tilbake balansen. Ryggsvømmingen var litt enklere enn butterfly, men nå føler jeg at jeg mestrer det, sier hun.

Og det er en liten underdrivelse. I 2023, året etter operasjonen, slo hun sin egen verdensrekord på 100 meter rygg.

– Det viser at jeg gjør noe riktig, konkluderer hun.

I Paris dro hun hjem med ett gull, ett sølv og én bronsemedalje.

