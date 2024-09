– Fordi det er færre medaljer tilgjengelig, slår de klassene sammen. I individuell start skal jeg sykle med klassen over, som er H5. I felles skal jeg kjøre med klassene under, 1 til 4. Vi kommer litt uheldig ut. Vi må ikke bare konkurrere om de samme medaljene. Men å konkurrere med H5 i denne løypa er ikke OK.

Syklist Suzanna Tangen møtte NRK i Paris før hun selv skulle i aksjon i Paralympics-byen tirsdag. Og det var ikke bare glede knyttet til konkurransen.

TVIL: Tangen håper nok å kunne juble som dette i Paralympics, men tror muligheten er liten.

Tangen er svært frustrert over måten klassene er fordelt inn i de ulike konkurransene – noe hun mener ødelegger for hennes egne medaljesjanser.

– Det er ikke rettferdig, sa hun før konkurransen.

Selv endte hun med en niendeplass i temporittet der hun konkurrerte mot H5-klassen. Av de H4-klassifiserte, var hun tredje best. Altså en bronsemedalje, dersom de hadde konkurrert i egen klasse.

– Selvfølgelig er det bittert. Vi vil jo se henne konkurrere i en klasse der det er rettferdig, sier trener Jason Dyck til NRK.

Les også Havnet i dødskamp med haien: – Andre sitt verste mareritt, ble til virkelighet for meg

– Klin umulig

Tangen sier de på nivået over får dobbelt så mye kraft i hvert tråkk, eller som hun sier:

– De dytter sikkert dobbelt så mye watt som oss, de kommer til å fly opp bakkene. Det er mye lettere for dem. Det er på en måte bare sånn det er, mener Tangen om de som sykler i klassen over.

Dette er klassene i håndsykkel Klassen H er for rullestolbrukere. Benyttes av syklister med lammelse i begge ben eller når de mangler begge bena. Gjelder også dersom man har ufrivillige eller ukoordinerte bevegelser. H1-4: Konkurrerer i liggende posisjon H5: Konkurrerer i en knelende posisjon H1: tetraplegikere (dysfunksjon eller tap av motorisk og/eller sensorisk funksjon i livmorhalsen i ryggmargen) med alvorlig svekkelse av øvre lemmer på C6-virvelen

tetraplegikere (dysfunksjon eller tap av motorisk og/eller sensorisk funksjon i livmorhalsen i ryggmargen) med alvorlig svekkelse av øvre lemmer på C6-virvelen H2: tetraplegikere med mindre svekkelse av øvre lemmer fra C7 til T3

tetraplegikere med mindre svekkelse av øvre lemmer fra C7 til T3 H3: paraplegikere (en svekkelse i motorisk eller sensorisk funksjon av underekstremitetene) med svekkelse fra T4 til T10

paraplegikere (en svekkelse i motorisk eller sensorisk funksjon av underekstremitetene) med svekkelse fra T4 til T10 H4: paraplegikere med svekkelse fra T11 og ned, og amputerte som ikke kan knele

paraplegikere med svekkelse fra T11 og ned, og amputerte som ikke kan knele H5: idrettsutøvere som kan knele på en håndsykkel, en kategori som inkluderer paraplegikere og amputerte Kilde: Norges Cykleforbund / Wikipedia

Tangen får støtte av Cato Zahl Pedersen, som er sjef for den norske paralympiske troppen i Paris. Tangen var tredje best av H4-rytterne på tempoen, og ville dermed fått medalje om ikke klassene var slått sammen. For topplasseringene ble hun til slutt sjanseløs på.

– Hun fikk bronse i VM og ville fått det samme her om det var separate klasser. Det er et ønske, og for så vidt en god utvikling, at man slår sammen klasser, men da må man gjøre som i langrenn og alpint. Der har man et faktorsystem som gjør det mer rettferdig, sier Zahl Pedersen og fortsetter:

– Det er urimelig å sette H5 og H4 sammen og bare si «dere konkurrerer sammen». For da utsletter du de med mest funksjonsnedsettelse, da er det bare de beste igjen. Det er ikke en ønsket utvikling for paralympisk idrett.

SJEF: Cato Zahl Pedersen. Foto: Terje Haugnes / NRK

Men på plass i Paralympics er det lite hun får gjort med inndelingen. Samtidig som hun mener hun har en enorm ulempe i den individuelle konkurransen, tror hun at fellesstarten vil by på en langt større fordel.

– Jeg tror at i fellesstarten så er det vi som har en fordel, for da sykler vi med klasser som er mer «funksjonshemma» enn oss. Så for de som er H1, H2, så er det ... Altså, det er umulig. Det er klin umulig for dem å vinne. Og sånn skal det ikke være.

Fellesstarten kan du se på NRK kl. 10.35 torsdag.

Støtte fra legende

Oksana Masters er en av de mest kjente utøverne i paralympisk idrett og har opparbeidet seg en legendestatus. Hun vant temporittet i H4/H5, men skjønner godt at Tangen vil skille klassene.

Amerikanske Masters mener at tempoløypen også bydde på store utfordringer for henne, men ønsker å jobbe for en endring.

– Det er noe som motiverer meg. Jeg ønsker at håndsykling skal vokse som idrett, og at de ikke klumper sammen klassene, sier hun til NRK.

Masters har 19 paralympiske medaljer, åtte av dem gull.

Større sjanse for medalje i én klasse

Derfor måtte hun også justere sine egne målsettinger deretter.

– Jeg hadde blitt sykt fornøyd med topp fem i både individuell start og fellesstart. Hvis jeg klarer det, så betyr det at jeg er sånn cirka nummer to eller tre i min kategori. Og det kan jeg være veldig fornøyd med, egentlig, sier Tangen.

PARIS-GLIS: En blid Tangen sier det føles kjempefint å være i Paralympics, men blir mer alvorlig når det gjelder de sammenslåtte klassene. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Så måten klassene er sammensatt på nå frarøver deg en medaljemulighet?

– Ja, det gjør det. Det gjør det. Sånn er det bare. Hvis du er i H5-klassen, så har du en 50 prosent sjanse for å ta medalje i PL. Det er seks utøvere på fellesstarten som starter, så det er 50 prosent sjanse for å ta medalje. Er det greit, liksom? Hvis du skjønner. Så det skal nok en del brevskriving til etter Paris til UCI, og så ... I hvert fall få noen svar på hvorfor tenker dere at det her er greit? For det skjer bare på kvinnesida. På herresiden skjer det ikke, sier hun.

NRK har forsøkt å få svar fra UCI i forbindelse med denne saken, men har så langt ikke lykkes. IPC henviste til UCI angående denne saken.

– Prøver å gjøre det mest mulig rettferdig

Tangen forteller at dette også har vært tilfelle tidligere, i både Paralympics i Rio og Tokyo for hennes del.

– Det de skylder på nå, er at kvinneklassen er ikke stor nok. At det ikke er mange nok her til at vi kan rettferdiggjøre og gi ut medaljer på den måten. Og så tenker jeg, hvis de gir H5 sin egen felles start, så er det ... Den argumentasjonen er ikke helt gyldig, da, sier Tangen.

– Men jeg tror nok de prøver å gjøre det mest mulig rettferdig. På individuell start, så har vi en bakdel, men i fellesstarten så har vi en fordel. Vi prøver å jevne det litt ut, liksom Og det er jo greit nok, det. Men ja, så peker de litt fingeren tilbake og sier at dere må få flere utøvere hvis vi skal gjøre noe.