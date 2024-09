Aida Dahlen – Huang Wenjuan: 4-11, 10-12, 6–11

For etter seier i tre strake sett til Wenjuan ble det kinesisk gull i Paris – mens Dahlen tok sitt aller første sølv i Paralympics.

Men skuffelsen var den umiddelbare følelsen forteller trenerne.

– Nå tenker jeg at hun har det helt jævlig, som hun ofte har det når hun taper. Og det skal vi ha på det nivået her, vi skal ikke like å tape, sier trener og landslagssjef Jan Bergersen til NRK.

– Hun var skuffet. Hun vet at hun kan litt bedre. Hun visste det ble en tøff kamp, men ville vise noe litt bedre, sier trener Marcus Sjöberg.

TAPTE: Dahlen tapte kampen om gullet. Foto: Aidan Conrad / AP

Men da sølvmedaljen kom rundt halsen kom også tårene hos Dahlen. Det er hennes beste prestasjon i et Paralympics.

Ifølge begge trenerne ble kampen muligens avgjort da Dahlen ikke klarte å avgjøre andre sett.

– Nøkkelen lå nok at hun ikke klarte å forvalte den settballen hun hadde der, sier Bergersen.

Moren turte ikke gå inn

På utsiden av arenaen gikk Dahlens mor Anne Tove hvileløst frem og tilbake. Hun tør nemlig aldri å se datteren spille live.

– Jeg klarer ikke å være inne, det er så spennende at det blir helt umulig, sa mor Anne Tove, som forklarte at hun løper inn dersom hun får melding om at det går bra.

Men den beskjeden kom nok ikke.

– Jeg synes det er så bra at hun kjemper så mye og så har hun fått sølv. Så nå er det bonus det hun får til, sier moren.

En som orket å følge dramatikken direkte var far Lars Dahlen. Han sier han er stolt av datteren, men tror i likhet med trenerne at det kunne sett annerledes ut.

– Hvis andre settet hadde gått i hennes favør så hadde det vært en annen kamp, sier Dahlen.

FORHÅNDSFAVORITT: Wenjuan leverte til forventningene i Paris. Foto: Maria Abranches / Reuters

– Marginene på Kinas side

Allerede i først sett ble det klart at det kom til å bli en vanskelig finale for Dahlen. Kineseren viste tidlig gode takter og vant det første settet enkelt 11–4.

Det var lite som fungerte optimalt for 33-åringen fra Kristiansand, som dermed tok en tidlig timeout i det andre settet.

– Marginene er på Kinas side her, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

Etter pausen tok spillet til Dahlen seg opp, og i andre sett kom kristiansanderen også opp i ledelsen 7–6. Men tross et løft i spillet var Wenjuan fremdeles et par knepp over.

På stillingen 10–10 blir ballen fra Dahlen for lang, og da ble det settball til kineseren. En blemme fra Dahlen sørget for nok et kinesisk sett.

– Dessverre gjør hun en enkel feil på settballen, sier NRKs ekspertkommentator Raymond Gonzales.

Dette er Aida Husic Dahlen Født: 05.10.1990 (33 år)

05.10.1990 (33 år) Yrke: Bordtennisspiller

Bordtennisspiller Klubb: Randesund IL

Randesund IL Klasse: 8 Internasjonale meritter: VM: To sølv, én bronse

To sølv, én bronse EM: Fire gull, ett sølv, fire bronse

Fire gull, ett sølv, fire bronse Paralympics: Bronse (Tokyo, 2020), bronse (Paris 2024, lag)

Drøm i oppfyllelse

Dahlen hadde noe trøbbel i kvartfinalen, men i semifinalen mot tyske Juliane Wolf var det nesten plankekjøring. Kristiansanderen vant i strake sett med sifrene 11-2, 11–8 og 11–8.

LYKKE: Dahlen da hun tok seg til finale. Foto: Maja Smiejkowska / Reuters

– Jeg drømte om at jeg skulle komme hit og nå har jeg klart det, sa Dahlen til NRK med tårer i øynene etter å ha tatt seg til finalen.

Dahlen deltok i Paralympics både i London, Rio og Tokyo, men dette er første gang hun har klart å ta seg helt til finalen. Lekene i Tokyo endte med bronse. Wenjuan på sin side har laggull og individuelt sølv fra Tokyo, samt pargull fra årets Paralympics, men mangler fremdeles det individuelle gullet.