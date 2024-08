Videoen viser en blind utøver som leter febrilsk etter sykkelen sin, ved å vifte rundt i luften med armene. Som bakgrunnsmelodi er det lagt på pianomusikk.

Alle med fungerende øyne kan se at utøveren er på villspor.

– Det ser jo faktisk ut som han spiller piano, sier Craig Spence.

Han er kommunikasjonssjef i Den internasjonale paralympiske komité.

– Vi innså at innholdet vårt måtte være litt på kanten for å skape engasjement. Nå er det mange som sier «Jeg vet ikke om det er lov å le av dette, og hvis jeg ler, kommer jeg til helvete», forteller Spence.

Spøker med blind utøver Du trenger javascript for å se video. Video: TikTok/Paralympics

Paralympics' TikTok-konto har fått mange til å sperre opp øynene den siste tiden. «Denne kontoen er ute av kontroll» og «Er dette greit?» er blant kommentarene som går igjen.

For eksempel til videoen av en svømmer uten armer, som svømmer knallhardt inn i veggen med hodet først. Sangen «Just Keep Swimming» fra filmen Nemo akkompagnerer bildene.

Svømmer rett i veggen Du trenger javascript for å se video. Video: TikTok/Paralympics

Gjestet Gauteshow: – Fikk litt bank

Ifølge Spence er det først og fremst funksjonsfriske som reagerer på innholdet. Mindre reaksjoner har det vært fra de med funksjonsnedsettelser.

Salum Kashafali, som har nedsatt syn, mener videoene kan bidra til å skape bevissthet og ufarliggjøre.

SPRINTSTJERNE: Salum Kashafali kjemper om gull i Paralympics. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Jeg ler selv når folk sier «vi sees i morgen». «Vi?», spør jeg. Det handler om å ikke ta seg selv så høytidelig. Funksjonsnedsatt eller ikke, alle tuller med hverandre. Det skal være likt for oss, uten at det er en negativ hensikt bak det, mener sprinteren.

Han ble nylig selv offer for noen litt drøye vitser på egen bekostning.

– Jeg var sist på Gauteshow og fikk litt bank der. Det handler om å ikke ta seg selv så høytidelig. Det er viktig at folk får kunnskap, får se utøverne på en positiv og hyggelig måte, og at man kan le litt av det uten at det ligger noe negativt bak, sier Kashafali.

Det blir dobbelt opp med programledere når Thomas og Harald kommer innom studio. Du trenger javascript for å se video. Det blir dobbelt opp med programledere når Thomas og Harald kommer innom studio.

Kontaktet av gråtende mor

Bordtennisspiller Aida Dahlen har TikTok som en av sine «guilty pleasures». Hun som alle andre kan bli liggende og skrolle på mobilen, og Paralympics-kontoen har naturligvis dukket opp på hennes skjerm også.

– Jeg ler så jeg griner, gliser hun.

Dahlen tror innholdet kan bidra til å skape mer blest rundt Paralympics, og forhåpentligvis føre til mer åpenhet rundt funksjonsnedsettelser.

LATTERMILD: Aida Dahlen deltar i Paralympics for fjerde gang. Foto: Terje Haugnes / NRK

Hun forteller om en mor som kom gråtende bort fordi sønnen lurte på hva som hadde skjedd med henne.

– Hvis du er nysgjerrig, er det bedre å spørre. For min del, er det ikke noe vondt. Jeg er født sånn, og vet ikke om noe annet. Da er det bedre at folk blir lært opp i at det finnes noe annet og ufarliggjøre det, sier det norske håpet, som er født med halv venstrearm og venstrebein.

Men selv om hun tolker TikTok-videoene som godhjertet humor, er det viktig at man ikke går over streken.

– Man kan fjase litt, men ikke bli mobbet. Det skal man ikke, konstaterer hun.

SVØMMER: Fredrik Solberg. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Svømmer Fredrik Solberg er født med dysmeli, men kan spøke med å fortelle folk at armen forsvant i et haiangrep.

– Personlig synes jeg det ikke er noe problem å tulle med det, men det er opp til hver eneste person å bestemme hva som er greit å kødde med. Noe er morsomt, noe annet er kanskje ikke like gøy, sier han.

«Høyre fot! Høyre fot!» Du trenger javascript for å se video. Video: TikTok/Paralympics

Går viralt

TikTok-kontoen ble startet i 2020, og har siden hatt over 2 milliarder visninger. Over 4,5 millioner følger dem, og bak kontoens innhold står personer som selv har funksjonsnedsettelser.

– Det er jo et veldig viktig premiss. Da kommer det fra et godt sted, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

– I utgangspunktet er humor litt risikosport, for vi har alle forskjellig humor. Funksjonsnedsatte bruker ofte humor selv, og vi trenger mindre berøringsangst for denne gruppa, fortsetter hun.

IPC-SJEF: Craig Spence. Foto: AP

Derfor ønsker Elvestad TikTok-humoren velkommen. Hun mener imildertid at det er et viktig skille mellom humor og trakassering, og at det er avgjørende at man ikke trår over den grensen.

– Vi prøver å nå ut til et globalt publikum, og skjønner at ikke alle vil like innholdet vårt. Noen ganger bommer vi, men vi er alltid villige til å lytte og lære, sier Spence i Paralympics.