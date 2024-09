Sagøy tok kontroll fra start i bronsefinalen og vant det første settet hele 21–10 etter en jevn åpning på oppgjøret. Det andre settet var langt jevnere og stillingen var på et tidspunkt 12–12. Etter det hadde ikke Khalimatus Sadiyah fra Indonesia så mye mer å stille opp med.

Helle Sofie Sagøy vant det andre settet 21-14 og tok dermed bronsen etter 2-0 i sett mot Khalimatus Sadiyah.

Dermed tok Sagøy den medaljen hun var så nære å ta under forrige Paralympics da hun havnet på den sure 4.-plassen.

Medaljen kan hun ha sikret allerede for et år siden. Da gjorde 26-åringen et grep som kan ha vært avgjørende.

En ny protese har smått revolusjonert hvordan Sagøy kan bevege seg på banen.

– Det har alt å si, forteller hun til NRK.

PROTESE: Sagøys nye protese sett forfra. Foto: Terje Haugnes/NRK

– Som natt og dag

Den nye protesten er lettere og viktigst av alt – den gjør Sagøy mer bevegelig sidelengs på banen.

Hvis motstanderen slår fluen langt mot venstre eller høyre, har hun nå langt bedre mulighet til å rekke frem i tide.

– I badminton er forflytning og beinarbeid en stor del av det å komme seg rundt på banen. En typisk blade er laget for å gå rett frem. Enkelt forklart har vi tatt et kutt i midten for å få den mer bevegelig mot sidene, forteller Sagøy.

Også badmintonhåpets trener Sonja Wåland merker enorm forskjell. Hun har trent Sagøy i fire år.

– Det har gjort veldig mye. Det er natt og dag for oss, beskriver hun og fortsetter:

– Uten å ha det utstyret man trenger, hadde det ikke gått. Man er avhengig av å følge med på den teknologiske utviklingen, og hele veien vurdere hva som skal til for at hun kan bevege seg best mulig. Det har hjulpet oss veldig mye.