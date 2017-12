Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Made in Iran Etter flere år med mobbing på ungdomsskolen, valgte tvillingene Vita og Wanda å ta et drastisk valg.

Stygg nese, bred nese, skjev nese, nebb, ropte gutta etter Vita Mashadi (25) og tvillingsøsteren Wanda da de gikk hjem fra skolen.

Det sies at man ikke skal bry seg om hva andre sier. Men når du hører det om og om igjen, så tenker man at det kanskje er noe galt med deg. Du begynner å tro på det de sier.

– Derfor har nesen min vært noe som har plaget meg siden barndommen, sier Vita.

Mobbet i det stille

Vita og Wanda vokser opp på et tettstedet utenfor Kongsvinger. Foreldrene flykter fra Iran til Norge på slutten av 1980-tallet. Målet er å gi de kommende barna sine frihet og trygg oppvekst. Men verken mor og far eller lærerne på skolen vet om mobbingen.

– Vi fortalte ingenting. Dessuten kom kommentarene da lærerne ikke var til stede eller da vi var på vei hjem fra skolen, sier Vita.

Jentene skiller seg ut på flere måter. De er tvillinger, mørke i huden og blir tidlig glade i klær og mote.

– Da syns man godt på et lite sted. Vi hadde en litt annerledes klesstil den gangen og det har vi jo fortsatt, sier Wanda.

Vita og Wanda, slik de så ut på ungdomsskolen. Foto: Privat

– Som tenåringer var vi jo fornøyd med utseendet vårt helt til folk begynte å fortelle oss at vi ikke burde være det. Alt var galt. Håret var feil og nesa var feil. Men vi følte oss ikke annerledes. Dessuten kalte de oss for horer og negere, sier Vita.

Samtidig som tvillingene sliter på skolen er foreldrene i ferd med å gå fra hverandre. Fraværet øker og karakterene faller. Jentene lukker seg inne og gråter på do på skolen. Så kommer skilsmissen. Jentene flytter fra alt og alle de kjenner og blir med mamma til Strømmen i Akershus. Far blir igjen. Her begynner Vita og Wanda et nytt liv. Men skal livet bli bedre nå?

– Vi kjente ingen. Samtidig var vi glade for å komme oss langt vekk fra bygda vi vokste opp i. Men vi hadde jo hverandre, sier Vita og ser bort på søsteren som smiler varmt.

De to er ikke bare tvillinger. De er samboere og bestevenninner. Med en tone dem imellom som vitner om at de har opplevd sine største oppturer og nedturer sammen. Et sånn bånd som du som tilskuer er sikker på vil vare livet ut.

– Hvis vi ikke hadde blitt mobbet i oppveksten hadde ikke jeg og Wanda vært så nære heller. Vi hadde ikke trengt å være det. Men i den perioden trengte vi det. For vi hadde ingen andre. Vi visste at vi alltid var der for hverandre, sier Vita.

Fotballag for jenter

Redningen blir fotballen. Strømmen har lenge vært kjent for sine gode fotballag for jenter.

– Vi var på banen to ganger om dagen. Vi levde her. Det ble rett og slett familien vår. Her møtte vi også bestevenninnen vår, sier Wanda.

Jentene får raskt nye venner på Strømmen og selvtilliten øker. Vita og Wanda deler også på venninnegjengen. De gjør det ganske bra på fotballbanen og Vita kåres til årets toppscorer. Det gir en enorm selvtillit. Men ikke nok til å glemme mobbingen.

– Jeg husker at jeg pleide å holde hånden foran nesa når jeg satt i bussen fordi jeg syntes det var så ubehagelig, forteller Wanda.

Tape på nesa

Blå vegger, blått sengetøy i den smale senga på det Iranske sykehuset. Blå trøye i sånn rart stoff som du bare får på sykehus. Blått hårnett.

I mange år var ikke «den store nesa» et tema. Livet var fint. De hadde andre ting å tenke på enn de sårende kommentarene fra gutta på ungdomsskolen. Men så snudde det for Vita. Nesa begynte å plage henne igjen. Hun ville ikke la seg avbilde fra den ene siden. Hun la hånden foran nesen for å skjule den da hun var ute. Og det var da hun bestemte seg.

– Jeg tenkte bare, siden dette plager meg sånn så gjør jeg noe med det. Enkelt og greit.

Nå, på det blå sykehusværelse i Iran, er det bare timer til 25 år gamle Vita Mashadi skal legge seg på operasjonsbordet. Likevel smiler hun tappert, snakker med lystig tone. Som om hun ikke forstår at hun skal endre på utseende sitt for alltid.

– Men jeg er veldig nervøs nå altså.

Både Wanda og tvillingenes mamma har operert nesen i Iran. Operasjonen koster mye mindre enn i Norge og de iranske plastikkirurgene har et godt omdømme. Hvert år opererer 200.000 iranere nesen sin og landet topper dermed verdensstatistikken i antall neseoperasjoner. Det er status å ha tape på nesa i Teherans gater. Operasjonen gir jentene rettere neserygg og mindre nesetipp. Og bedre selvtillit?

Drømmer stort og jobber hardt

– Vi ble fortalt at jeg og Wanda var tapere. At negere ikke kunne oppnå noe i livet. Så jeg trodde at jeg ikke kunne bli noe, sier Vita oppgitt.

Tvillingene har gjort kometkarriere i klesbransjen. I dag er Wanda butikksjef på den amerikanske high end butikken Marc Jacobs i Oslo sentrum. Vita var tidligere innkjøpssjef i dameavdelingen på Follestad på Strømmen Storsenter med stadige besøk i diverse showroms i Paris, London, Stockholm og Milano. I dag jobber hun i tillegg med styling og blogg ved siden av. Ironisk nok bor de i etasjen over Peppes Pizza restauranten på Strømmen hvor de begynte som servitører. Restaurantsjefen så potensialet i jentene og oppmuntret dem til å komme seg videre.

Vita og Wanda. Tvillinger, samboere og bestevenninner. Foto: Fra serien "Vita og Wanda" / NRK

De drømmer stort og jobber beinhardt. Store deler av lønna går med på å kjøpe nye og dyre klesskatter og tise unna de gamle. Klær er hobby for jentene. Bryn, lepper og vipper pyntes, vedlikeholdes og fylles med jevne mellomrom. Dubai er en av favorittdestinasjonene og de elsker å reise. Da hjelper det å bo på Strømmen hvor husleia er betraktelig lavere enn i hipster-nabolagene i Oslo.

– Jeg tror ikke mobberne egentlig er klar over at det ene lille ordet kan ødelegge selvtilliten til et annet menneske, sier Wanda.

Hun blir stille. Ser forsiktig på Vita som tenker seg litt om og svarer.

– Men husk at ting blir bedre. Du er mye bedre enn alle der ute som slenger dritt til deg. Du kommer deg ut av det og da blir du mye sterkere. Egentlig er jeg litt glad for at jeg ble mobbet. Jeg lurer på hvem jeg ville vært i dag, hvis vi ikke hadde blitt mobbet.

Vita og Wanda Du trenger javascript for å se video.

Nyinnkjøpt nese

Tilbake på det blå rommet på sykehuset i Iran. Vita blir trillet inn. Mamma stryker datteren sin forsiktig på kinnet. Vita vinker tappert, men for en som vanligvis snakker ustanselig er hun usedvanlig stille.

– For meg handlet det mest om å få tilbake den selvtilliten og tryggheten jeg mistet da jeg var yngre, sier Vita.

Nå venter tre måneder med tape i ansiktet før verden får se den nyinnkjøpte nesa. Made in Iran.

