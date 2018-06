Vil tiltale fotballdommer for nettovergrep mot over 300 gutter

Fotballdommeren ble pågrepet første gang i juli 2016, men ble løslatt etter et par uker i varetekt.

Mannen rakk fram til han ble pågrepet i september samme år å begå nye overgrep, opplyser politiadvokat Sindre Stave i Øst politidistrikt til VG.

– Det er helt klart uheldig og svært beklagelig, men vi så ikke omfanget av saken på det tidspunktet i etterforskningen, sier Stave.

458 fornærmede

Siden den gang har mannen sittet varetektsfengslet, og politiet har beslaglagt en stor mengde datamateriale, blant annet chattelogger og mange tusen ulovlige bilder og videoer som framstiller seksuelle overgrep mot de fornærmede i saken.

Til slutt hadde etterforskningen avdekket 458 fornærmede gutter i alderen 10 til 18 år, skriver avisen.

Overgrepene skal ha funnet sted via internett, og mannen var aktiv i en periode på to og et halvt år, mener politiet. Mannen utga seg for å være en ung kvinne og skal i chattesamtaler ha tilbudt guttene nakenbilder i bytte mot seksualisert innhold.

Påtalemyndigheten har besluttet å avgjøre 247 saker med til sammen 129 fornærmede gutter med såkalt påtaleunnlatelse, hvor skyld er fastslått, men tilleggsstraffen så lav til at man ikke velger å ta med disse postene i innstillingen om tiltale til Statsadvokaten.

– Dette er en svært alvorlig og omfattende sak som naturligvis er en stor påkjenning for de fornærmede guttene, sa politiadvokat Stave til NRK i desember, da omfanget av saken først ble kjent.

– Samarbeider med politiet

Advokat Gunhild Lærum forsvarer mannen som nå blir tiltalt for flere hundre nettovergrepø. Lærum sier klienten vil ta stilling til spørsmålet om straffskyld når den endelige tiltalen foreligger. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Det er satt av hele ni måneder til straffesaken som allerede er berammet i Nedre Romerike tingrett, med oppstart i begynnelsen av januar neste år.

En av anklagene gjelder grov voldtekt, noe som gjør at han risikerer inntil 21 års fengsel om han blir dømt. Mannnen har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Han har samarbeidet med politiet hele veien og til svare på skyldspørsmålet når det foreligger en tiltale mot ham, sier dommerens forsvarer, Gunhild Lærum, til VG.

I desember ble det opplyst at alle fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat som har som oppgave å ivareta deres interesser i saken.

De fornærmede som er under 16 år har vært avhørt på Barnehuset som også har fulgt opp dem i etterkant, opplyste politiadvokat Stave til NRK i desember.