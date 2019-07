Vil at norsk 18-åring løslates

Mandag ble en 18 år gammel norsk mann pågrepet og siktet for drapsforsøk, på den greske øya Ios. Han er mistenkt for å ha skadd en annen norsk 18-åring med en knust flaske.

Begge de to unge mennene er fra Akershus.

Den siktede 18-åringen sitter i arresten på politistasjonen på Naxos, en times båttur fra øya Ios der ugjerningen skjedde.

Klokken 12.30 gresk tid ble 18-åringen fraktet med politibil til rettslokalet, der den greske advokaten ventet på ham. Det pågår nå et møte mellom disse, aktor og en dommer.

Nekter straffskyld

Da NRK besøkte den hvitmalte politistasjonen midt i sentrum tirsdag kveld, ropte 18-åringen til oss gjennom jerngitteret til den lille cella.

Han likte dårlig at det var norske journalister inne på stasjonen, og ba om å ikke bli identifisert.

Rettsbygningen ligger drøyt 200 meter fra politistasjonen. Der skal han gi sin forklaring sammen med sin greske advokat. Aktor skal også legge fram saken foran en dommer, som til slutt vil avgjøre om nordmannen slippes fri, eventuelt mot kausjon, eller om han varetektsfengsles videre.

18-åringen nekter straffskyld for siktelsen på drapsforsøk.

Mannen som ble skadd i hendelsen var lagt inn på sykehus i Aten, men er nå skrevet ut. Han vil blir fraktet til Norge så fort som mulig.

– Han har det bra etter forholdene, men det var bare flaks at det ikke gikk verre. Nå er det viktig for ham å få så mye ro som mulig og komme seg hjem til familien sin, sa mannens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb til NRK i går.

Ber om endret siktelse

– Vi vil argumentere med at det riktige her er en siktelse for grov kroppsskade, som paragrafen vil være i Norge. Det vil medføre at han lettere kan slippes fri fra varetekt, sier hans advokat, Kim Gerdts til NRK.

Gerdts kjenner 18-åringen fra før og bistår i saken fra Norge, mens det er den greske advokaten som møter her på Naxos.

Kim Gerdts er 18 åringens forsvarer. Foto: Espen Torgersen / NRK

Til Budstikka sier bistandsadvokat Brodtkorp at fornærmedes familie også ønsker at den siktede mannen får komme hjem til Norge så fort som mulig.

– Vi mener det er til det beste for alle parter, sier hun til Budstikka.

Gerdts beskriver soningsforholdene som dårligere enn norsk standard, men at det som plager 18-åringen mest er den svært alvorlige siktelsen.

NRK får bekreftet fra politiet på Naxos at strafferammen på drapsforsøk i Hellas er mellom fem og ti års fengsel.

Selv om cella nordmannen sitter på er liten, sier advokat Gerdts at flere andre ting er friere for den fengslede her enn det ville vært i Norge.

– Han kan både ringe dem han vil, og han kan motta besøk. Slik ville det ikke vært i Norge, sier Gerdts.

Pågående konflikt

NRK får opplyst at de to 18-åringene kjenner hverandre fra før, og at det har vært en konflikt mellom de to som har pågått over noe tid.

Faren til fornærmede har også fortalt NRK at det nærmest var en tilfeldighet at konflikten eskalerte denne kvelden.

Rundt 600 norske ungdommer er ventet til Ios denne sommeren.

– Vi vet med sikkerhet at dette kunne skjedd når og hvor som helst, har familien uttalt til NRK.