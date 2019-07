Norsk mann siktet for drapsforsøk etter sammenstøt mellom russ på gresk øy

Voldsepisoden skjedde i helga, i tilknytning til et hotell på Ios. Det skriver Budstikka.

De to som skal ha vært involvert i voldsepisoden er fra Asker og Bærum.

Gresk politi bekrefter til NRK at det har skjedd en voldshendelse og at en norsk mann er siktet for drapsforsøk.

– En mann er arrestert og siktet for drapsforsøk, sier pressetalsperson i gresk politi, Theodoros Chronopoulos, til VG.

Han opplyser at mannen skal ha forsøkt å slå en annen mann med en flaske.

Erkjenner ikke straffskyld

Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad er forsvarer for den siktede mannen. Han bekrefter at hans klient har vært involvert i et slagsmål.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, og sjokkert over siktelsen.

Det skal så ha oppstått et slagsmål, som så resulterte i at fornærmede ble påført skade. Gerdts klient er pågrepet, og er nå overført til Naxos. Han har vært i et avhør som har foregått på engelsk.

–Slik jeg har forstått det har han ikke hatt rett på advokatbistand under avhørene, noe som er et brudd på menneskerettighetene. Min jobb har så langt vært å skaffe han advokat. Han opplever at politiet ikke er behjelpelige med det, sier Gerdts.

Vil bli sendt til Norge

Den fornærmede mannen er sendt til sykehuset i Aten. Det sier hans far til NRK. Han opplyser at sønnen ble skadet i halsen under hendelsen.

Han forteller at sønnen, som var på en arrangert tur for neste års russ på den greske sommerøya, vil bli sendt hjem til Norge så fort som mulig.

– Vi har vært heldige. Det ser ut til å gå bra med sønnen vår. Vi har fått svært god hjelp av arrangørselskapets folk på stedet og de kan på ingen måte lastes for dette, sier han.

– Sønnen vår blir nå behandlet på et sykehus i Athen og vil antakelig bli sendt hjem til Norge så fort som mulig.

Utenriksdepartementet kan ikke kommentere detaljer i saken.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse på en gresk øy som involverer norske borgere, sier Per Bardalen Wiggen, pressetalsperson i Utenriksdepartementet (UD).

Politiet: – Bekymret for russeturene

I fjor var det slåssing, fyll og meldinger om overgrep blant norske russ på ferie i utlandet.

Også i år legger mange russ ferien til greske øyer.

I fjor sommer ble flere norske ungdommer pågrepet av gresk politi etter en voldshendelse på Kos.

En norsk 18-åring brakk begge bena etter et angrep der han ble jaget over en murkant på Ios.

Politiet har tidligere uttalt at de er bekymret for russeturene, og kommer med flere råd til ungdommene som skal på tur.

– Det å holde sammen er viktig. Så må man være forsiktig med inntak av alkohol, og drikke mye vann, sier Johan Benitez, politiførstebetjent og avsnittsleder ved Majorstuen politistasjon til NRK forrige uke.

Benitez ber ungdommene ikke ta imot drinker, men heller drikke av flasker eller bokser man ser ikke har blitt åpnet.