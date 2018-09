Tre menn tiltalt for narkotikakriminalitet

– Ingen som holder på med organisert narkosalg kan føle seg trygge. Politiet har et økt fokus på narkotikakriminaliteten i Oslo øst, sier politiadvokat Anders Meeg-Bentzen ved seksjon for etterforskning av organisert kriminalitet til NRK.

Tre menn som politiet knytter til gjengen Young Guns i Oslo er nå tiltalt for grov narkotika kriminalitet.

Tatt etter spaning

Den 20. juni 2017 stanset politiet i Oslo en mann i 20-årene. Da politiet gikk igjennom mannens bil, visste de nøyaktig hva de skulle se etter.

Inne i bilen fant politiet nesten 200 gram marihuana.

Litt tidligere på dagen hadde politiets spanere observert mannen gå inn i en leilighet i Groruddalen.

Det mannen ikke visste var at politiet hadde denne leiligheten og mennene som var der under oppsyn.

– Vi så at mannen kom ut av leiligheten og fulgte etter ham, sier Meeg-Bentzen.

Disse klumpene med hasj er en del av beslaget fra de ulike depotene som ble avdekket i fjor. Foto: Politiet

Politiet har nå tatt ut tiltalte mot tre menn som de mener solgte cannabisen. Inne i leiligheten fant politiet ytterligere 1,2 kilo marihuana og 1,4 kilo hasj.

– Vi ser på de tre tiltalte som mer perifere medlemmer av gjengen. To av de tre tiltalte er i slekt med en av mennene som ble tiltalt etter mafiaparagrafen tidligere i sommer, sier politiadvokaten til NRK.

Varslet kjøpere med tekstmeldinger

I juli i år ble seks menn, som også knyttes til Young Bloods, tiltalt for grov narkotikakriminalitet etter «mafiaparagrafen». Meeg-Bentzen sier at de seks mennene har en mer sentral rolle i gjengen.

Politiet mener at mennene sendte ut det de kaller for «flåtemeldinger» hvor de tilbudte narkotika til kjøpere. Meldingene ble sendt ut til flere hundre mennesker samtidig.

Ifølge tiltalen skal tekstmeldingene ha blitt sendt ut til kjøpere i nesten ett år.

Politiet beslagla nesten ni kilo hasj og cannabis fra forskjellige depoter som de knytter til denne virksomheten.

De 200 grammene som ble beslaglagt fra mannen som ble observert av politiets spanere, stammer fra et av disse depotene, mener politiet.

– Det er en indre sammenheng mellom sakene, sier Meeg-Bentzen.

Les også: Avdekket hasjdepot i en skog

Har fokus på gjengkriminalitet

Tidligere i sommer møtte politimestrene i Oslo og Øst, sjefen i Kripos og statsadvokaten i Oslo med Riksadvokaten, for å fortelle hvordan de tar opp kampen mot de kriminelle gjengene.

Da sa Riksadvokat Tor-Aksel Busch at han mener gjengkriminaliteten skal bekjempes med kraft og styrke, og at han ønsker lange fengselsstraffer for å bryte opp miljøene.

Verken advokat Torgeir Falkum, som forsvarer to av de tiltalte, eller advokat Solveig Høvtun, som forsvarer en av mennene, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Les mer: