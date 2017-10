Tre knivstikkinger på kort tid i Oslo – fire skadet

Oslo-politiet måtte i natt rykke ut til tre knivstikkinger. Alle hendelsene skjedde i et tidsrom på under to timer.

Meldingen om den første knivstikkingen kom klokken 23.48 lørdag. Hendelsen fant sted i Oslo Gate i Gamlebyen. Fornærmede, en mann i 40-årene, hadde blitt knivstukket i ryggen.

– Han er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, og vi er på stedet for å avhøre eventuelle vitner, sa operasjonsleder Christian Krohn Engseth i Oslo politidistrikt til NTB.

– Krimvakta er på vei og vi har en patrulje på sykehuset som skal prøve å få snakket med ham. Så langt har vi lite opplysninger, fortsatte han.

Knivstikking i leilighet

Kun 16 minutter senere, klokken 00.04, måtte politiet rykke ut til en annen knivstikking. Denne gangen ved Haarklous plass på Torshov.

– Vi rykket ut forholdsvis raskt til en leilighet med tre menn. To av disse hadde kuttskader. De får behandling av ambulanse på stedet, og blir trolig kjørt til legevakten, sier Engseth.

Ifølge VG er de to knivstukne mennene i 20-årene og slutten av tenårene.

En mulig gjerningsmann skal ha blitt sett løpende fra stedet i retning Nordkappgata, ikledd en tynn, mørk jakke.

Kjørt til sykehus

Klokken 01.20 meldte politiet at de hadde rykket ut til Christian Kroghs gate, hvor enda en person hadde blitt knivstukket. Fornærmede ble kjørt til sykehus.

– Vedkommende ble stukket i skulderen og fikk en skikkelig flenge, men skaden er ikke livstruende, sier Engseth. Ifølge politiet er fornærmede muligens også er stukket i en lunge.

Fem personer skal ha løpt fra stedet i retning Hausmanns gate. De beskrives som mørke i huden og i 18-årsalderen.

Ser ingen sammenheng

Operasjonsleder Engseth sier til VG at de tre knivstikkingene er enkeltstående hendelser.

– Vi ser ingen sammenheng mellom hendelsene, men konstaterer at det har vært tre knivstikkinger på kort tid. Det er selvsagt svært alvorlig, sier han til avisen.

Viftet med kniv

Før midnatt lørdag måtte politiet også ta hånd om en mann i 40-årene, som truet forbipasserende med kniv i Lensmann Hiorths allé på Ensjø.

Bevæpnet politi pågrep mannen.

– Vi fikk inn flere meldinger om en person som viftet og slo rundt seg med en kniv og som var aggressiv mot forbipasserende. Vi hadde en patrulje ikke langt unna, og da patruljen ankom oppfattet de ham som såpass truende at de trakk våpen, sier Engseth.

Ukjent tilstand

Operasjonslederen opplyser til NTB klokken 06.30 søndag morgen at det aktive søket etter de forskjellige gjerningsmennene er avsluttet.

Sakene er overført til kriminalvakta i Oslo som nå vil etterforske hendelsene videre. Tilstanden til de skadde er fortsatt ikke kjent.