SV lover kostbart barnehageløft

– Hva er favorittleken din? Kan du vise meg, spør SV-leder Audun Lysbakken, som sammen med partifelle Nicholas Wilkinson er på besøk i Åsenhagen barnehage i Skedsmo.

Fireåringene Lilly og Marielle trekker fram en trehjulssykkel, og ser ut til å stortrives med oppmerksomheten fra to blide SV-onkler på velgerjakt.

Ved lekestativet presenterer politikerne forslaget som skal høyne kvaliteten i mange barnehager.

– Vi vil øke kvalitetskravene, og si at det må være minst 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere i barnehagene, sier Nicholas Wilkinson, SVs førstekandidat i Akershus.

Krever fagbrev

Akershus-kandidat Nicholas Wilkinson (t.v.) og partileder Audun Lysbakken forteller at SV vil bruke 870 millioner kroner på å styrke barnehagene. Foto: Dag Aasdalen / NRK

I hans hjemfylke er det et stykke opp til dette kravet, og særlig de private barnehagene henger etter. Det viser SVs utregninger basert på tall for Akershus fra Utdanningsdirektoratet:

Andelen barnehagelærere i det offentlige er 41 %

Andelen barnehagelærere i det private er 36 %

Andelen med fagbrev i det offentlige er 25 %

Andelen med fagbrev i det private er 13 %

Særlig er bruken av ufaglærte assistenter vanlig i de private barnehagene og SV mener dette skyldes økonomi.

– Å ha færre ansatte eller færre med fagbrev sparer penger, hevder Lysbakken.

– Vi ønsker å sette en stopper for muligheten til å ta ut profitt fra barnehagene og innføre disse bemanningsnormene som sikrer samme kvalitet over hele landet. Da blir muligheten for å gjøre barnehagene til business borte, samtidig som det sikres at hver krone går til barna, fortsetter han.

Får støtte fra styrer

I den kommunale barnehagen Åsenhagen er det bare én av 13 ansatte som er ufaglært.

Bestyrer i Åsenhagen kommunale barnehage, Merete Hoel, støtter SV-forslaget om fagnorm. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Barnehagen overoppfyller dermed SV-normen lenge før den eventuelt blir vedtatt på Stortinget. Bestyrer Merete Hoel støtter likevel et nasjonalt krav, blant annet for å erstatte ufaglærte assistenter i barnehagene.

– Fagarbeiderne er mer sammen med barna enn pedagogene som jo sitter å planlegger mye av tiden. Derfor det viktig at de også har gode kunnskaper om barn, sier hun.

Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen avslører at han også har sansen for en fagnorm, men er usikker på SVs gjennomføringsevne.

Høyre tviler på SV

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forteller at andelen barnehageansatte med fagbrev allerede har økt fra 16 til 20 prosent under den borgerlige regjeringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Høyre har også sagt at vårt mål er 50 prosent barnehagelærere og allerede nå gir vi penger til kommunene for å ansette flere barnehagelærere. I den tiden vi har styrt har det gått fra 16 prosent fagarbeidere til 20 prosent, så det går i riktig retning, sier kunnskapsministeren.

SV opplyser til NRK at reformen vil koste 870 millioner kroner, penger Røe Isaksen tviler på at partiet har.

– Jeg tror mange husker mange fagre løfter sist SV satt i regjering som ikke ble levert, sier han.

Lysbakken garanterer

Men SV avviser at de er ute og bruker lekepenger.

– Dette er et løft som er helt innen rekkevidde, garanterer SV-lederen. I denne perioden har skattene blitt kuttet med 23 milliarder kroner, så dette er et prioriteringsspørsmål, avslutter han.