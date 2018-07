Sporveien anmeldt etter oljeutslipp – sjekket ikke rør på 54 år

28 000 liter fyringsolje rant ut i Alnaelva, og oljen kunne spores ved øyene i indre Oslofjord.

Fyringsoljen kom fra en sprekk i et rør til Sporveiens fyringsanlegg. Under et tilsyn i juni avdekket Miljødirektoratet røret ikke hadde blitt sjekket på 54 år, skriver Teknisk Ukeblad.

– Miljødirektoratet ser svært alvorlig på at Sporveien har hatt så lite kontroll på dette anlegget. Utslipp av fyringsolje kan føre til alvorlige skader på helse og miljø, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

– Et klart brudd på loven

59 av 60 meter med rør rundt anlegget er sjekket og i orden. Det er en meter med rør som ikke har fått tilsyn.

– Denne ene meteren som var nedgravd har ikke fått den oppmerksomheten den burde, og det har beklageligvis ført til dette oljeutslippet, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver Sporveien.

Nå har Miljødirektoratet anmeldt Sporveien.

– Her er det så klare brudd på tankforskriften at vi velger å anmelde saken, sier Hambro.

Lite kontroll

Sporveien kjente ikke til kravene i tankforskriften. Loven gjelder alle som eier, driver eller leier tanker med farlige kjemikalier eller farlig avfall som er en risiko for miljøet.

Sporveien ser ikke nødvendigvis på anmeldelsen som noe negativt.

– Det kan være veldig klargjørende å få en politibehandling. Dette burde ikke ha skjedd, så får vi se om årsakssammenhengen blir kartlagt gjennom etterforskningen, sier Rustad.

