Slik logger du av i påsken!

For mange er påskeferien synonymt med familietid, hytteturer og fjellet. Men likevel er det ikke alle som klarer å koble av og koble fra.

– Takket være smarttelefoner og digital teknologi, så skal vi være så fordømt tilgjengelige here tiden. Tid kan deles inn på to måter; arbeidstid og fritid. Og fritiden den er vår, sier Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia.

Leder i YS-forbundet Negotia, Arnfinn Korsmo mener det er viktig å ta vare på fritiden sin. Foto: Negotia

Inspirert av Turistforeningens «Fjellvettregler», har forbundet derfor laget ti regler som skal få deg til å logge helt av smarttelefonen. (De ekte Fjellvettreglene finner du faktaboksen).

– Vi mener at det er lurt å bli minnet på at vi trenger å ta fri, sier Korsmo.

Dersom du føler du deg truffet av teksten over, så kan du vurdere å ta med deg disse tipsene på påskefjellet:

De ti «jobbvett»-reglene

Planlegg påskeferien og meld fra at du ikke er på jobb. Det er ingen skam å sette mobilen på lydløst. Det er lov å ikke like sjefens påskebilder på face. Det er lov å koble ut smarttelefonen så du ikke mottar jobb e-poster. Vær forberedt på at en jobbtelefon kan slippe gjennom. Gjør samtalen kort! Det er greit å google oppskrift på påskelammet. Men sjekk ikke samtidig e-posten. Det er lov å bruke tiden med familie og venner fremfor på telefon med sjefen. Det er lov å smøre ski, men uklokt å prøve å smøre sjefen. Lytt til erfarne påsketurister som legger fra seg jobben hjemme. Nyt ferien, saml opp krefter og gjør deg så utilgjengelig som mulig. ​

Hør radio-praten om de ti "jobbvett"-reglene Du trenger javascript for å se video.

– Vi må skille fritid og arbeidstid

Kornmo mener folk bør vite at det er greit å stenge av iblant, og huske på at sjefen ikke bestemmer over fritiden din.

– Om alle følger det samme prinsippet om at fritiden er "vår", så kanskje etter hvert også arbeidstiden blir bedre utnyttet. Når vi er på jobb så leverer vi, mens vi lader på fritiden. Da kommer vi nyladet inn på jobb, som en tesla, uten rekkeviddeangst, sier han,

Selv liker han best det aller siste punktet, som han mener er selve essensen av hva som er viktig.

– Vi sier det med et lite glimt i øyet, men det ligger et alvor i det. Vi blir utsatt for et konstant stress, som vedvarer selv om vi har fri. Verken du eller arbeidsiveren din er tjent med det. De får etter hvert sykemeldte medarbeidere, som har brent opp fritiden sin med arbeid, påpeker han.