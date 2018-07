Skogbrannen på Gjøvikbanen skal ha startet av gnister fra et bremsende tog

Skogbrannen brøt ut rundt klokken 20 søndag kveld langs et 11 kilometer langt strekke av jernbanelinjen.

– Det er mye som tyder på at det dreier seg om et tog med varmegang i bremsene. Vi kontrollerte et tog på Hakadal med rødglødende bremser i etterkant av brannen, sier operasjonsleder Christian Lorås i Øst politidistrikt.

Mandag morgen brenner det fortsatt flere steder, ifølge brannvesenet.

– Slukking pågår og kommer til å gjøre det en god stund utover formiddagen, men vi føler vi har kontroll på de brannene som er. Hovedinnsatsen pågår nå fra Oslo-grensa ved Movann og opp mot Nittedal stasjon, forteller Espen Stabell ved alarmsentralen for brannvesenet i Akershus.

Brann under bakken

Brigadeleder Knut Findalen i Nedre Romerike brann- og redningstjeneste leder slukkearbeidet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Brigadeleder Knut Findalen fra Nedre Romerike brann- og redningstjeneste leder slukkearbeidet langs jernbanen. Han sier brannen herjer til og med under bakken.

– Du ser det kanskje ikke, men det er glør i bakken. Vi har målt 130 grader og den kommer til å stige etter hvert, forteller Findalen.

Det er vanskelig for brannmannskapene å få god effekt av vannet mot varmen i bakken.

– Du kan helle på mange liter vann, men når du krafser litt så er det like tørt under. Så det blir krevende å ha nok vann og holde på utover dagen.

Slukkearbeidet foregår i krevende terreng og det er vanskelig å komme fram med utstyr flere steder.

– Der har Bane Nor tankvogner med vann på jernbanen. Vi venter også på at det er hviletid på helikopteret. Det kommer snart nye helikoptere som skal hjelpe oss med etterslukking.

Brannvesenet bruker droner med varmesøkende kamera for å holde oversikt over brannområdet. I tillegg til å få hjelp fra nabobrannvesenene i Oslo og på Øvre Romerike har 44 personer fra Sivilforsvaret bistått brannmannskapene.

Brannen har pågått flere steder langs et elleve kilometer langt strekke av Gjøvikbanen, mellom Sandermosen i Oslo og Hakadal.

NSB oppfordrer til hjemmekontor

Brannen gjør at Gjøvikbanen fortsatt er stengt for togtrafikk. NSB har problemer med å skaffe nok erstatningsbusser.

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB, beklager situasjonen for de reisende på Gjøvikbanen. Foto: Astri Husø / NRK

– Det er svært vanskelig å skaffe busser fordi vi bruker det meste av kapasiteten i bussmarkedet allerede på de planlagte bruddene i Lieråsen-tunnelen og på

Østfoldbanen. Vi har flyttet over reservebusser derfra slik at vi får til et begrenset tilbud for reisende på Gjøvikbanen, forteller pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Han erkjenner imidlertid at tilbudet ikke er godt nok til å håndtere alle de reisende.

– Derfor ser vi oss nødt til å oppfordre de som kan til å jobbe hjemmefra i dag, sier Lundeby.

Takker lokalbefolkningen for hjelp

Flere sivile meldte seg til tjeneste for å hjelpe brannvesenet søndag, blant andre rundt 50 beboere fra Rotnes i Nittedal.

Sivile hjelper til med slukking i skogen langs Gjøvikbanen. Foto: Olav Juven / NRK

De sivile hjalp til å lage menneskelige lenker for å sende bøtter med vann innover i skogen fra brannbilene til vanskelig tilgjengelige områder.

Ifølge Espen Stabell bidro de sivile til at brannen ikke spredde seg mot bebyggelse i en tidlig fase.

– Vi har fått veldig mange henvendelser fra sivile som ønsket å bidra og det setter vi pris på, sier han.

Også lørdag var den samme strekningen stengt på grunn av skogbrann. Da brant det ved Sandermosen i Maridalen. Søndag formiddag førte brann langs sporet til at deler av banen litt lenger nord, mellom Hakadal og Roa, var stengt.

Grunnet planlagt arbeid i Lieråsen tunnel går det for tiden flere tog enn normalt på Gjøvikbanen, inkludert togene mellom Oslo og Bergen.

Mange sivile har bistått brannvesenet i slukkearbeidet under skogbrannen. Foto: Christine Rehn Jensen / NRK