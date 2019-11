Terrorsiktede Philip Manshaus varetektsfengsles i fire nye uker, etter dagens fengslingsmøte i Oslo tingrett.

Manshaus forklarte seg i dag for første gang for åpen rett.

Konflikt mellom raser

Han fremførte og forsvarte høyreekstreme, rasistiske og antisemittiske synspunkter. I retten forklarte han også at han ønsker en voldelig konflikt mellom raser, som han omtaler det.

Dette bruker han også til å forklare sine voldelige handlinger.

NRK gjengir kun et kort sammendrag Manshaus forberedte forklaring.

Professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, sier til NRK at dette er velkjente toner.

– Dette ligner på det andre som har begått massedrap forfekter. Høyreekstreme, rasistiske og antisemittiske holdninger. Han legitimerer sine handlinger med at det pågår et folkemord mot den hvite rase. Det som er annerledes er at han drepte søsteren sin, sier Bjørgo.

Nazihilsen

Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse og ba denne gangen ikke om isolasjon, brev- og besøks- eller medieforbud.

Philip Manshaus i dagens fengslingsmøte i Oslo tingrett. Forsvarer Unni Fries til høyre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Manshaus gjorde også denne gangen nazihilsen da han kom inn i rettssalen, før han satte seg ned mellom advokatene sine.

Han er siktet for terror etter angrepet mot al-Noor-moskeen i Bærum i august, og for å ha drept stesøsteren sin, 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Snakket om motivet

– Han ønsket å gi en redegjørelse for motivet for de handlingene han er siket for. Det fikk han anledning til å gjøre i dag og benyttet seg av den anledningen, sa 22-åringens forsvarer Unni Fries etter møtet.

– Han ga uttrykk for et politisk synspunkt som motiv for de handlingene han har begått. Advokaten ønsket ikke å utdype dette.

Rapport om tilregnelighet

På torsdag kommer rapporten fra de sakkyndige om mannens tilregnelighet. Advokat Fries ønsker ikke å si noe om hva slags forventninger 22-åringen har.

– Vi får se hva som står i rapporten og så får vi heller kommentere nærmere da.

Politiet har bedt om at varetektsfengslingen forlenges med fire uker, begrunnet i gjentakelsesfare.

Politiadvokat Hilde Strand ønsket ikke å kommentere det siktede sa i retten i dag.

Politiadvokat Hilde Strand. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Hva skjer med etterforskningen nå?

– Nå er politiet kommet så langt at den siste perioden nå, skal vi bruke til å ferdigstille etterforskningen. Vi avventer den rettspsykiatriske undersøkelsen av siktede.

– Hva viser etterforskningen med tanke på om han var alene eller ikke?

– Ut fra de opplysninger etterforskningen har avdekket, mener politiet at det ikke er holdepunkter for å si at siktede hadde medvirkere til handlingene, sier Strand.