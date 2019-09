Terrorsaken i Bærum: Johanne ble skutt fire ganger

17-åringen ble funnet drept inne i huset sitt på Eiksmarka i Bærum den 10. august i år. Stebroren Philip Manshaus (21) er siktet for drapet, samt terroranslaget mot Al-Noor moskeen i Bærum.

Oslo politidistrikt har nå fått den endelige obduksjonsrapporten, og den viser at Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble påført tre skudd mot hodet og ett skudd mot brystkassen.

Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt kort etter hverandre.

– Øvrig informasjon i etterforskningen gjør at vi tror at drapet skjedde i tidsrommet fra siste kjente observasjon av Johanne i live til tidspunktet for når siktede forlot deres felles hjem for å kjøre til Al-Noor moskeen. Dette gir oss et tidsvindu på ca. 45 minutter fra klokken ca. 1415 til ca. klokken 1500, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

ÅSTED: 17-åringen ble funnet drept inne i dette huset på Eiksmarka i Bærum. Kort tid etter drapet mener politiet at stebroren, Philip Manshaus (21), reiste videre til al-Noor moskeen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hadde med drapsvåpenet

De tekniske rapportene konkluderer med at den riflen som ble benyttet var den samme 22-kaliber riflen som ble lovlig oppbevart i siktedes bolig, og som senere ble funnet i hans bil etter angrepet mot Al-Noor Moskeen.

VARETEKT: Philip Manshaus ble tidligere denne måneden varetektsfengslet i ytterligere fire uker. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Politiet har tidligere bekreftet at det ble gjort en rekke beslag i boligen etter drapet.

To teorier

Etter drapet på Eiksmarka, reiste 21-åringen videre til moskeen i Bærum. Han rakk å avfyre en rekke skudd før han ble overmannet av besøkende i moskeen.Kort tid senere ble han pågrepet av politiet.

Under det forrige fengslingsmøtet i Oslo tingrett, sa den siktede 21-åringen at både drapet og terroranslaget var noe han «måtte» gjøre.

OVERMANNET: Slik så Philip Manshaus ut under det første fengslingsmøtet. Han ble overmannet inne i moskeen før politiet ankom. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Da han ankom fengslingsmøtet gjorde han en nazihilsen med høyrehånden. Manshaus sitter nå varetektsfengslet med brev- og besøksforbud.

Politiet har tidligere sagt at de har to teorier om hvorfor 17-åringen ble drept. Den ene teorien er at hun kan ha oppdaget hva stebroren var i ferd med å gjennomføre.

Den andre teorier går på at hun ble drept på grunn av sin bakgrunn.