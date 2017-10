Person siktet i Boligbygg-saken

– Vi kan bekrefte at det skjedde en pågripelse forrige mandag som bygger på grov økonomisk utroskap. Han er siktet for å ha medvirket til at oppdragsgiver betalte mer enn nødvendig ved kjøp av leiligheter, sier Håvard Kampen, førstestatsadvokat i Økokrim.

Dagens Næringsliv avslørte i forrige uke hvordan prisen på en bygård på Bislett i Oslo steg med 33 millioner kroner. Det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF unnlot å benytte seg av forkjøpsretten – to ganger.

Det var Boligbygg selv som tok kontakt med politiet.

– Vi er kjent med at en person er siktet for grov økonomisk utroskap. Det tenker vi er et fornuftig skritt i veien videre fra politiet side, sier Stig L. Bech, styreleder i Boligbygg.

– Hvilken tilknytning har denne personen til Boligbygg?

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Bech.

Ansatte ny styreleder for å sikre objektivitet

Byråd for næring og eierskap Geir Lippestad (Ap) sier han ser svært alvorlig på situasjonen. Mandag ble det kjent at Boligbygg ansatte Stig L. Bech som ny styreleder i foretaket. Lippestad mener det var avgjørende for å sikre objektivitet i administrasjonen.

Næringsbyråd Geir Lippestad vil snu enhver stein for å komme til bunns i saken. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Nå skal styret lede en gransking. Da var det viktig for meg å ansette en styreleder som er objektiv og som ikke har noe med saken å gjøre. I tillegg har han selvfølgelig god kompetanse, sier Lippestad.

– Hadde ikke den forrige styrelederen denne kompetansen?

– Kompetanse absolutt, men den forrige styrelederen har sittet over en lengre periode. Det å ansette en ny styreleder er viktig for å sikre objektivitet, sier Lippestad.

Gransker seg selv

For å komme til bunns i saken har Boligbygg, i tillegg til å varsel Økokrim, satt i gang en gransking av seg selv.

– Vi jobber nå med vår egen interne gransking. Den er allerede iverksatt og godt i gang. Så får vi bare se hva etterforskningen medfører og hva vår egen gransking konkluderer med, sier Bech.

Hva de har kommet frem til foreløpig ønsker ikke styrelederen å kommentere.

– Det er litt tidlig å kommentere innholdet i det nå. Det vil være en gransking som for vår del vil pågå en tid fremover, sier Bech.