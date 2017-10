Det er Dagens Næringsliv som har kunnet fortelle om hvordan prisen på en bygård på Bislett i Oslo, steg med 30 millioner kroner, da det kommunale foretaket Boligbygg unnlot å benytte seg av forkjøpsretten – to ganger.

Avsløringer i gjort av DN om uryddige kjøp, manglende takster, lite eller mangelfull dokumentasjon og milliongevinster til såkalte konkursgjengangere førte tidligere denne uken til full stans for alle boliginnkjøp, for Boligbygg.

Boligbygg Ekspandér faktaboks Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.

Foretaket har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker i Boligbyggs boliger.

Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger.

Befolkningsvekst og større andel eldre gjør at gjør at Oslo trenger flere kommunale boliger. Derfor skal Boligbygg investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene.

Etter avsløringene i DN er nå alle Boligbyggs boligkjøp stanset Kilde: Oslo kommune

SPISSER SEG: Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI er kritisk til måten Boligbygg har handlet på.

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI mener etter ytterligere avsløringer så begynner det å tegne seg et inntrykk av hvem som har hatt økonomiske interesser her. Han synes det er merkelig at man frasier seg forkjøpsretten og overlater til noen andre å kjøpe, for å så å kjøpe mye dyrere litt senere.

– Det virker jo som en bevisst handling og som om Boligbygg ville betale 30 millioner kroner ekstra, sier Gottschalk.

– Begynner å ligne en korrupsjonssak

Gottschalk mener dagens avsløring i DN gjør at utviklingen i saken tegner et bilde av «ikke bare misligheter og forsømmelser, men en korrupsjonssak.».

– Det forsterker også korrupsjonsmistanken at det virker som om man ønsket å holde dette skjult for byens politikere ved å stykke det opp i flere kjøp, for å ligge under beløpsgrensa på 50 millioner kroner, som ville gjort at kjøpene skulle ha blitt behandlet av Oslos politikere.

– Alvorlig

ALVORLIG: Næringsbyråd Geir Lippestad vil snu enhver stein for å komme til bunns i saken

Boligbygg sier i en mail til NRK at de ikke vil kommentere saken nå, men viser til næringsbyråd Geir Lippestad som sier det ikke er tvil om at dette er en svært alvorlig sak for Oslo kommune.

- Når det gjelder oppdeling av kjøpene vil dette være en viktig del av granskningen. Det er avgjørende for oss politikere å vite at fullmakter som er gitt, ikke omgås, sier Lippestad.

– Begynner å tegne seg et bilde av en korrupsjonssak sier Gottschalk, hva tenker du at dette ser ut som?

– Vi kan jo ikke leve med at det er mistanke rundt et våre foretak, og kan selvfølgelig ikke leve med et av våre foretak har gjort handler med useriøse parter. Min oppgave er å komme til bunns i denne saken, snu enhver stein og det skal jeg sørge for at blir gjort.

– Hva tenker du om at det kan se ut som at skattebetalernes penger har blitt misbrukt?

– Det er en forventning om at våre foretak drives effektivt og at man selvfølgelig ikke gjør handler med useriøse aktører.