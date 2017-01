Oslo-biskop går av på grunn av sykdom

Biskop Ole Christian Kvarme har pådratt seg en øyesykdom, og har derfor bestemt seg for å slutte i jobben. Biskopen vil ha sin siste arbeidsdag 30. september.

Kvarme ble biskop i Oslo i mars 2005. Før det var han biskop i Borg, med bispesete i Fredrikstad.

Omstridt biskop

Da Kvarme overtok rollen som biskop etter Gunnar Stålsett var han svært omstridt.

Årsaken var at Kvarme støttet et vedtak om at prester som levde i et homofilt samliv ikke skulle ansettes i kirken.

Mange mente de konservative overkjørte kirkens folkelige flertall.

– En av de tingene jeg ønsker å gjøre, er å bygge relasjoner også til disse medarbeiderne. Jeg ønsker å være biskop for alle, sa Kvarme til NRK etter han ble biskop.

BISKOP: Ole Christian Kvarme under Kong Haralds 70-årsdag i Trefoldighetskirken i Oslo i 2007. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Skeptisk til homoekteskap

Likevel har han vært svært kontroversiell blant homofile. De har følt at biskop Kvarme, med sin konservative teologi, har snudd dem ryggen. Han var også en motstander av at homofile skulle få gifte seg i kirken.

Men i oktober 2015 stemte Kvarme likevel ja til at kirken kan vie homofile par. Det var et kompromiss innenfor bispemøtet der biskopene ble enige om at begge syn var legitime i kirken.

– I denne situasjonen var det viktig å bidra til enhet i Kirken vår, sa Kvarme til NTB den gangen.

Kvarme har tidligere uttalt at han er svært skeptisk til at Kirken skal ha to liturgier, og ikke bare én.

– Spørsmålet er hvordan vi kan leve med denne uenigheten. Det vil bli veldig krevende, sa Kvarme.

Neste uke starter Kirkemøtet i Trondheim hvor den nye vigselsliturgien skal vedtas. Det er én liturgi som kan brukes både for heterofile og homofile. Det er usikkert om biskop Kvarme vil støtte denne nye liturgien.

Ønsker liberal etterfølger

MULIG ETTERFØLGER: Sturla Stålsett. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Kvarmes avskjed vil utløse et ras av initiativer for å finne hans etterfølger.

Åpen Folkekirke, som har flertall både i bispedømmerådet og i Kirkerådet, vil i Oslo kreve at en liberal biskop etterfølger Kvarme. Blant de heteste kandidatene er professor Sturla Stålsett, sønn av den forrige oslobispen Gunnar Stålsett.

Stålsett er en radikal teolog med nære forbindelser til den latinamerikanske frigjøringsteologien. Inntil i fjor var han leder av Åpen Folkekirke.

BISKOP-KANDIDAT: Olav Fykse Tveit. Foto: Thomas Sommerset / NRK

En annen kandidat er Olav Fykse Tveit. Han er generalsekretær i Kirkenes Verdensråd og er kjent som en svært dyktig teolog.

Begge har doktorgrader å vise til, noe bispekollegiet i Norge i dag mangler.