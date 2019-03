Mulig storstreik fra mandag

Årsaken er at LO og NHO ikke greide å bli enige om årets lønnsoppgjør, og onsdag ble det klart at heller ikke den frivillige meklingen førte fram.

Dermed står 23.000 LO-medlemmer ovenfor en mulig streik fra mandag av.

Partene møtes i helgen til mekling hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Hvis de ikke kommer til en løsning, blir det den første streiken i et såkalt mellomoppgjør siden 2. verdenskrig.

– Det er ikke så ofte at partene mekler i mellomoppgjør, det her er første gang siden 2013 at det mekles i mellomoppgjør og det har ikke vært konflikt i et mellomoppgjør etter 2. verdenskrig, sier Ruland.

Slik rammer streiken

Ifølge LO står medlemmer i flere hundre bedrifter innenfor en rekke industrier kunne gå ut i streik.

Dette er blant de bransjene som rammes:

Ca. 1000 renholdsarbeidere over hele landet kan tas ut i streik, og det kan gå ut over renholdet i bedrifter og virksomheter i privat sektor som benytter seg av renholdstjenester. Renholdsmedarbeidere innenfor flyplasser, sykehus og sykehjem vil ikke bli tatt ut i første uttak, skriver LO på sine hjemmesider.

449 frisører fordelt på 157 salonger vil tas ut i en eventuell streik. Kundetjenester: En rekke bedrifter innen installasjon, energi og heis vil tas ut i streik. Dette vil ramme elektroinstallasjonstjenester over størstedelen av landet – også på ulike verft og anlegg innenfor oljesektoren. Kundetjenestene hos bl.a. Telenor og komplett vil også bli rammet av streiken.

Store rørleggerfirmaer i Oslo, Bergen og Trondheim vil bli tatt ut i streik. Varelevering: Godstransport over hele landet vil bli rammet, ved at ansatte i store selskap som Post Nord og DHL tas ut i strek. Vareleveringen til Rema 1000-butikkene stopper opp fordi lageransatte og sjåfører i Rema 1000 tas ut i streik. Gjenvinningsbransjen rammes ved at Norsk Gjenvinning tas ut i streik.

Se alle bedriftene som kan tas ut i streik på LOs hjemmesider.

– Motiverte til streik

Blant bedriftene som kan bli tatt ut i streik, er øl og brusprodusenten Ringnes. Tillitsvalgt i Fellesklubben Ringnes, Leif Ritter, sier til NRK at de også tar ut distributørene som kjører varer.

– Vi produserer jo vann, brus og øl, så det vil bli tomt for det aller meste.

Ritter sier de ansatte er veldig motiverte til å gå ut i streik.

– Vi føler at de kravene som vi har satt er rimelige, og da føler du at du er villig til å gå ut i streik hvis du må det.

Tillitsvalgt i Fellesklubben Ringnes, Leif Ritter, sier de er klare for å gå ut i streik. Her står han sammen med kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard. Foto: Anders Fehn / NRK

Strides om hvor stor veksten skal være

I en løpeseddel fra LO er det listet opp fire punkter med arbeidstakernes krav. De krever økt kjøpekraft for alle, et ekstra lønnsløft for det lavest lønte, utjevne forskjeller og at arbeidstakerne skal ha en andel av de verdiene de har vært med å skape.

Ifølge NTB ser arbeidsgiverne på sin side bekymret ut mot handelsmarkedet. De mener norske bedrifter må være styrket i konkurransen med utenlandske bedrifter etter årets lønnsoppgjør.

NHO mener det er mulig å kombinere sistnevnte med reallønnsvekst. Partene er derimot uenige om hvor stor denne veksten skal være.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har tro på en enighet mellom partene. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi skal bidra til at partene blir enige og finner den gode løsningen på økonomien. Men det er partene sitt ansvar å bli enige, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Ruland har stor tro på at partene vil komme til enighet.

– Av erfaring gjør de ofte det.

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Brusgaard, håper man kommer frem til en løsning.

– Sånn som været er nå så, er det nok mange som har lyst til å gå ut og ta en utepils. Vi får håpe at de blir enige i helgen, slik at ikke de blir rammet, sier han.