Mistenker Follobanen for husskader

Omlag tjue huseiere på Sofiemyr i Oppegård mistenker at tunnelgravingen på Follobanen har forårsaket setningsskader i husene deres, skriver Østlandets Blad. Huseierne og Bane NOR venter nå på en skaderapport for å finne ut hvordan skadene har skjedd.