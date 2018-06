Miljøfest til 118 mill.: – Vanvittig pengebruk

– Jeg syns det er en vanvittig pengebruk, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Byrådet ber om ytterligere 100 millioner kroner i revidert Oslo-budsjett i tillegg til de 18 som er satt av fra før.

Pengene skal brukes på å markere at Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad 2019 av EU.

Barn i vanskelige kår

SLØSING: Eirik Lae Solberg (H) kan tenke seg mange ting det er mer fornuftig å bruke 118 millioner kroner på enn europeisk miljøhovedstad. Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er penger som kunne ha lønnet 150 lærere i ett år, som vi kunne brukt til å styrke kollektivtrafikken, og vi kunne gjort en mye sterkere innsats for å hjelpe barn og unge som lever under vanskelige kår og som risikerer å bli rekruttert inn i dårlige miljøer.

Men når Oslo først er blitt miljøhovedstad, må dere vel markere det på skikkelig vis?

– Det er jeg enig i. Derfor har vi foreslått å sette av ti millioner kroner i revidert i tillegg de 18 som er bevilget til en nøktern, men tydelig og fin markering av at Oslo er miljøhovedstad.

– Men å bruke 118 millioner kroner på en storstilt feiring med store jippoer er ikke fornuftig pengebruk, sier Eirik Lae Solberg.

Åpningsseremoni og studiebesøk

I forslaget til revidert Oslo-budsjett skriver byrådet dette om hva de skal bruke pengene til:

27 millioner kroner til kommunikasjon, kampanjer og synlighet i byrom (bl.a. infomateriell på norsk og engelsk tilpasset ulike medier, kanaler og arenaer).

til kommunikasjon, kampanjer og synlighet i byrom (bl.a. infomateriell på norsk og engelsk tilpasset ulike medier, kanaler og arenaer). 16 millioner kroner til gjennomføring av sentrale arrangementer (bl.a. åpningsseremoni, lokale, nasjonale og internasjonale konferanser).

til gjennomføring av sentrale arrangementer (bl.a. åpningsseremoni, lokale, nasjonale og internasjonale konferanser). 30 millioner kroner til sektorenes bidrag og studiebesøksprogram (blant annet aktiviteter for barn og unge, næringslivsprogram og studiebesøksprogram for norske og internasjonale gjester).

til sektorenes bidrag og studiebesøksprogram (blant annet aktiviteter for barn og unge, næringslivsprogram og studiebesøksprogram for norske og internasjonale gjester). Fire millioner kroner til internasjonal profilering (deltakelse på større internasjonale profileringssatsinger, utarbeide engelskspråklig magasin).

til internasjonal profilering (deltakelse på større internasjonale profileringssatsinger, utarbeide engelskspråklig magasin). 22 millioner kroner til nabolagsprogram i bydelene og tilskudd til frivillig aktivitet (involvere bydelene og sikre folkelig aktivitet i hele byen, tilskuddsordninger til frivillige og ideelle organisasjoner).

til nabolagsprogram i bydelene og tilskudd til frivillig aktivitet (involvere bydelene og sikre folkelig aktivitet i hele byen, tilskuddsordninger til frivillige og ideelle organisasjoner). 19 millioner kroner til sekretariatet.

– For råflott

Fremskrittspartiet vil kutte hele bevilgningen på 100 millioner kroner. Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår å halvere beløpet.

– Det er veldig flott at vi har fått statusen som europeisk miljøhovedstad. Det jobbet vi også for at vi skulle få, og det skal vi feire; det skal vi vise fram.

– Det klarer vi fint for 50 millioner. Det byrådet ønsker seg er for råflott, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Vil skape bevissthet

Da byrådet la fram revidert Oslo-budsjett i slutten av mai, var byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjest i Østlandssendingens radiostudio nettopp for å forsvare pengebruken til europeisk miljøhovedstad.

– Jeg skjønner at det kan høres ut som mye penger, men jeg mener og kommer til å legge stor vekt på at disse pengene skal brukes klokt og fornuftig. Jeg tror vi får ut igjen veldig mye i den andre enden.

– Det er veldig viktig å skape bevissthet, få kunnskap, evne til å treffe de riktige valgene. Da må vi informere om det vi driver med, og også vise fram det vi gjør for å sette klima og miljø på dagsorden internasjonalt, sa byrådslederen.

Jobber raskere

Han la også vekt på organisasjoner, kunnskapsmiljøer og næringsliv jobber for å sette sine idéer for den grønne skiftet raskere ut i livet på grunn av dette året.

– Mange ting kommer til å stå igjen i Oslo også etter at dette året er omme, sa Raymond Johansen.