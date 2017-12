Lippestad går av

Geir Lippestad har valgt å gå tilbake til advokatyrket og ba selv om å få slutte på den tiden da Boligbygg-saken ble kjent, forteller byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK. Men Lippestad ble bedt om å bli litt lenger av byrådslederen for å håndtere Boligbygg-saken.

Boligbygg-skandalen har blant annet ført til korrupsjonssiktelse for to personer, bytte av styret i Boligbygg og gransking av Kommunerevisjonen. Husbanken har også stanset utbetalinger til det kommunale foretaket. I forrige uke trakk også Boligbyggs administrerende direktør seg fra stillingen.

– Nå som Boligbyggs styre er bytta ut og det er ny daglig leder på plass, så var tiden derfor inne for å gi slipp på Lippestad, sier Johansen.

Les mer: Konsulent i Boligbygg er siktet for grov økonomisk utroskap

Lippestad forlater ikke politikken, men går tilbake til bystyret der han vil være fast representant for Arbeiderpartiet.

– Jeg er takknemlig for den jobben Geir har gjort, sier Johansen.

Får jobben med å rydde i Boligbygg

NØKKELOVERREKKELSE: Her har Kjetil Lund mottatt nøkkelen til næringsbyrådets kontor fra Geir Lippestad. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Lippestad blir erstattet av Statkraft-direktør Kjetil Lund.

Kjetil Lund (47) er samfunnsøkonom, og kommer fra stillingen som direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft. I perioden 2009 til 2014 var Kjetil Lund statssekretær i Finansdepartementet. I 2014 jobbet han for Jens Stoltenberg da Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima. Inntil tirsdag var han også styreleder i Ruter, men han har nå sagt fra seg dette vervet.

Lund er mannen som nå får oppgaven med å følge opp Boligbygg-saken.

– Det er en stor og kompleks sak, så ut av respekt for at jeg gikk inn i ny jobb for bare få timer siden, så tror jeg det er klokt av meg å ikke kommentere på innholdet i denne saken akkurat nå.

Bytter jobb

BYTTER KONTOR: Tone Tellevik Dahl (Ap) bytter jobb med Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Olav Juven / NRK

Samtidig rokerer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på to andre byråder.

Tone Tellevik Dahl (Ap) går fra stillingen som byråd for oppvekst og kunnskap til stillingen som byråd for eldre, helse og arbeid. Inga Marte Thorkildsen (SV), som nå er byråd for eldre, helse og sosialtjenester overtar Dahls byrådspost.

Kilder i Arbeiderpartiet sier til NRK at det har vært misnøye i partiet med gjennomføringskraften innen eldreomsorgen under Thorkildsen og at feltet har vært for lite synlig utad.

Det skal ha vært tvil om hvorvidt SV-byråden ville klare å innfri det sentrale Ap-løftet om 500 nye ansatte inne hjemmetjenesten og at Arbeiderpartiet derfor vil overta styringen selv.

– Det er vanskelig å forholde seg til udefinerbare kilder, og det har aldri vært kommunisert til meg, sier Thorkildsen til NRK.

Barndommen under ett

Som ny byråd for oppvekst og kunnskap tar Inga Marte Thorkildsen med seg ansvaret for både helsestasjonene, skolehelsetjenesten og barnevernet over i den nye jobben.

– I tillegg har vi SVs store barnereform, aktivitetsskolen, som en del av dette. Det gir en unik mulighet til å se barndommen i sammenheng og å gi barn et best mulig utgangspunkt, sier Thorkildsen.

Integreringsarbeidet blir flyttet fra næring og eierskap til eldre, helse og arbeid og havner dermed på Tone Tellevik Dahl sitt bord.