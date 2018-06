Lime-sjefen dømmes til ni år fengsel

Sajjad Hussain (41):

Daglig leder og styreleder i Lime Minipris, og er sammen med sin bror Sajid en av de hovedtiltalte. Tiltalt for grov menneskehandel. 16. august i fjor ble Hussain pågrepet på Gardermoen i det han forsøkte å forlate landet. Han har tidligere vært siktet for skatteunndragelser for flere millioner kroner. Nekter straffskyld.

Aktor har lagt ned påstand om 13 års fengsel.

Sajid Hussain (42)

Bror til Sajjad. Tiltalt for grov menneskehandel. Skal ha vært sentral i Lime-ledelsen, selv om han ikke har noen offisielle roller. 39-åringen har vært dømt for å ha brukt ulovlig arbeidskraft i flere av sine butikker. Nekter straffskyld.

Påstand: 5 år.

Faren til Hussain-brødrene (70)

Faren i Hussain-familien er tiltalt for menneskehandel eller medvirkning til menneskehandel, ved at han blant annet skal ha kontrollert og overvåket flere av de fornærmede under arbeid. Han skal også ha oppbevart passet til en fornærmet. Han er også tiltalt for å oppbevart over tre millioner kroner som var utbytte fra kriminelle handlinger. Han erkjenner ikke skyld.

Påstand: 3 år.

Moren til Hussain-brødrene (61)

Moren i Hussain-familien er tiltalt for det samme som faren. Også hun nekter straffskyld.

Påstand: 3 år.

Straffedømt eks-psykiater (50)

Mannen står ikke oppført med noen offisiell rolle i Lime-kjeden, men skal ha fungert som en konsulent for kjøpmennene i Lime-kjeden. Han er tiltalt for grov menneskehandel. Stiller seg uforstående til tiltalen.

Påstand: 10 år.

Advokat (38)

Advokaten er tiltalt for grov menneskehandel og bevisforspillelse. Advokaten skal ha hjulpet Hussain-brødrene med å manipulere papirarbeid knyttet til ulovlig arbeidsinnvandring. Nekter straffskyld.

Påstand: 8 år.

Sajjad Hussains ekskjæreste (32)

Tiltalt for blant annet grov menneskehandel eller medvirkning. Var tidligere sammen med Sajjad, og utførte ulike administrative oppgaver ved flere Lime-butikker.

Påstand: 5 år.

Søsteren til hovedsiktede (31)

Søsteren til Hussain-brødrene er blant annet tiltalt for medvirkning til grov menneskehandel. Nekter straffskyld.

Påstand: 3 år.

Sajid Hussains kone (41)

Kvinnen står oppført som eier av en Lime-butikk på Tøyen. Tiltalt blant annet for grov menneskehandel eller medvirkning til dette. Hun nekter straffskyld.

Påstand: 2 år og 6 måneder.

Mannlig slektning (67)

Mannen skal ha vært daglig leder i en Lime-butikk. Han er blant annet tiltalt for medvirkning til grov menneskehandel. Nekter straffskyld.

Påstand: 2 år.

Tidligere kjøpmann i Lime (41)

Mannen er utpekt av politiet som en sentral aktør i Lime-kjeden, men nekter for dette og straffskyld. Tiltalt for ett tilfelle av grov menneskehandel.

Påstand: 1 år.

Bingo-millionæren (43)

Den eneste som ikke er tiltalt for menneskehandel. Tiltalt for å ha bistått bakmennene med å gjennomføre urettmessige bank- og kredittlån. Mannen har ingen formell rolle i dagligvarekjeden Lime, men han skal ifølge politiet være en av de sentrale bakmennene. Han har tidligere vært involvert i selskaper som har titalls millioner i overskudd. Erkjenner ikke straffskyld.

Påstand: 3 år.

Drosjesjåfør (60)

Tiltalt for menneskehandel eller medvirkning til dette. Politiet mener han har huset en av de fornærmede. Han nekter straffskyld.

Påstand: 2 år.

Kilde: NRK