Kvinne smittet av kjøttetende bakterie

Hun ble trolig smittet i slutten av juni, da det var varmt i vannet. Den kjøttetende bakterien lever i sjøen og formerer seg når temperaturen i vannet er over 20 grader over en periode.

– Den gir særlig infeksjoner hos folk som er eldre, har nedsatt immunforsvar eller leversykdom, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp til NRK.

Hun forklarer at det nå er for kaldt i vannet, men at de informerer for at folk skal være forberedt når det nå er meldt varmere vær fremover.

– Dekk til sår

Vibriobakterier kan gi både mage- og tarminfeksjon, hudinfeksjon, øregangsinfeksjon og sårinfeksjon, ifølge Folkehelseinstituttet. Det kan også føre alvorlig sykdom, men det er sjeldent, ifølge kommuneoverlegen.

SYK: Er man spesielt utsatt kan en vibrioinfeksjon føre til blodforgiftning. Foto: CDC/James Gathany (PHIL #7815), 2005

Er man utsatt og skal bade bør man ta noen forholdsregler for å redusere risikoen for å bli smittet.

Kommuneoverlege Meera Grepp har disse rådene:

Har du åpne sår bør de tildekkes med vanntett plaster.

Ta kortere bad og tørk deg godt etter bading.

Bruk badesko for å unngå å pådra deg sår om du er i utsatt-gruppen.

Har du pådratt deg sår bør du følge godt med og ta kontakt med lege eller legevakt om det er tegn til infeksjon.

Vibrio vulnificius Foto: CDC/James Gathany (PHIL #7815), 2005 Ekspandér faktaboks Bakterie som finnes naturlig i sjøvann, og som kan opptre i skandinaviske områder ved badetemperaturer på over 20 grader celsius.

Ved sårinfeksjon kan det skje en rask spredning som kan bli livstruende på kort tid.

Smitter også gjennom inntak av infisert sjømat, særlig østers. Forekommer også ved svelging av sjøvann.

Svært sjelden at norske kystfarvann når så høye temperaturer at bakterien utgjør en helserisiko for badende.

Utgjør vanligvis ingen helserisiko ved bading i vanlige turistområder i utlandet. Kilde: Folkehelseinstituttet

Flere smittet i fjor

Også i fjor ble flere personer alvorlig syke etter å ha blitt smittet med bakterien i indre Oslofjord. I 2016 måtte en kvinne amputere foten etter å ha blitt syk.

Asker kommune understreker at vibriobakterier ikke har sammenheng med kloakkforurensing.