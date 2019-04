Kvinne hadde voldsalarm - drept av eksmannen

I går ble en kvinne funnet død med stikkskader utenfor en bolig på Strømmen i Akershus.

Hennes tidligere ektemann er pågrepet og siktet for drapet. Han erkjenner straffskyld.

Mannen, som er i 30-årene, er tidligere dømt for vold mot kvinnen, han nå erkjenner å ha drept.

I en dom fra Nedre Romerike tingrett, kommer det frem at han i 2014 ble dømt til 15 dagers fengsel for å ha slått kvinnen i ansiktet.

Kvinnen var utstyrt med voldsalarm. Bakgrunnen for dette er et tidligere anmeldt forhold, der flere personer er involvert. Dette er opplysninger som tas med i den videre etterforskningen, skriver politiet i en pressemelding.

Mannen hadde ikke besøksforbud mot avdøde.

Ønsket å legge hendelsen bak seg

Mannen tilsto hendelsen i retten og retten la til grunn at han handlet forsettlig. I dommen står det at mannen angret på det han hadde gjort, og det er vektlagt at de har blitt venner igjen og ønsket å legge hendelsen bak seg.

Mannens forsvarer Dag Svensson, sier til NRK at han ikke kjenner til forholdet og at han ikke ønsker å kommentere saken.

Videre sier han at mannen nå er preget av det som har skjedd.

– Han innser at han har gjort noe fryktelig dumt, sier Svensson.

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. En av ukene er i isolasjon.

Bekymringsmelding

Politiet bekreftet i går at de tidligere har rykket ut til adressen der kvinnen ble funnet død, etter en bekymringsmelding.

– Vi ser at det har vært noe kontakt tidligere mellom partene med en konflikt der, men omfanget av det har vi ikke oversikt over ennå, sier politiadvokat Guro Holm Hansen til NRK.

Det var naboen og folk i området som varslet politiet om en mann med kniv, som var blodig på hendene. Da den første patruljen kom til stedet ble de møtt av mannen utenfor boligkomplekset.

– Han sa også at han hadde drept en person, sier innsatsleder på stedet, sa innsatsleder, Knut Hammer til NRK i går.